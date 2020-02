A Floppy Tesouro le preguntaron por el amor libre y explotó

Luego de que su año arrancara volviendo a apostar al amor junto a Rodrigo Fernández Prieto, con quien tiene a su hija Moorea, Floppy Tesouro se mostró firme a la hora de hablar de los códigos en la intimidad de su pareja.

Todo comenzó en la casa de Grego Rossello, el anfitrión de Divina Comida, que en la emisión de este martes invitó a la modelo, Coco Sily, Denise Dumas y Boy Olmi. Allí, el humorista fue el primero en instalar el debate: "¿Qué onda el amor libre estando en pareja?".

Sin dudarlo, Floppy fue la primera en tomar la palabra: "No, me muero. Salí corriendo porque yo no puedo. El amor libre conmigo no va. No puedo compartir al otro", comenzó diciendo, frente a las cámaras.

"No me gustaría estar con alguien que no sea con mi pareja o que me mire estando con otro. No me puedo imaginar que alguien tenga el morbo de ver a su mujer teniendo sexo con otra persona, que sea swinger ponele", agregó.

En ese momento, Grego intervino con una picante pregunta: "¿Rodri quiere eso? Lo pregunto en serio", quiso saber el joven. A lo que Tesouro respondió, entre risas… ¡y con clara advertencia a su marido!: "No… ¡pero que ni me lo pregunte! No va conmigo".