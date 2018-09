Benito Cerati estuvo este sábado en "PH, Podemos Hablar", el programa de Andy Kusnetzoff y contó cómo vivió la larga agonía de su padre, el músico Gustavo Cerati. Se vivió un momento muy emotivo en el programa, cuando Benito reprodujo el último diálogo que tuvo con su papá y qué sintió en ese momento.

"En realidad fue súper simple -arrancó diciendo Benito-, porque yo había estado en su casa y él después me dejó en la puerta de la casa de mi mamá. Como él se iba de viaje al día siguiente me dijo 'Bueno, no nos vamos a ver por un largo tiempo'".

Benito sobre Gustavo



Fue entonces que Benito aclaró: "Yo estaba re acostumbrado a que él viaje, que se vaya como un mes de gira, pero me quedé pensando por qué tan largo tiempo, por qué tanto énfasis en eso."

"Soy cero espiritual -continuó diciendo Benito-; es decir, sí tengo mi propia espiritualidad en cosas más de energía de otro tipo. Con esto no quiero decir que vio lo que le iba a pasar ni nada, pero fue como una buena despedida, un buen cierre. Por eso cuando me preguntan si algo quedó trunco, la verdad es que cerré bien."

"He cerrado bien y con mi abuela materna me pasó lo mismo. Hubo como un momento de cierre súper lindo. No tengo cosas pendientes. Fue una buena despedida, un buen cierre", expresó.

Tras una presentación en Caracas, Venezuela, el 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati fue internado por una descompensación. Días pasaron hasta que se supiera que había sufrido un ACV, que lo dejó en coma durante poco más de cuatro años.