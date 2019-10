Vota a un candidato, pero financia a otro

El mayor donante de la campaña presidencial de Mauricio Macri es, paradójicamente, un empresario cordobés que apuesta públicamente al triunfo de Alberto Fernández después de las primarias. Se trata de Roberto Urquía, dueño del Grupo Aceitera General Deheza (AGD), un holding cerealero y alimenticio manejado por su familia. Para apoyar a Macri desembolsó en total $29 millones es decir, casi medio millón de dólares, a través de varias de las empresas del holding cerealero y alimenticio. La cifra surge tras analizar los aportes a las Paso y las elecciones generales en los informes presentados por Juntos por el Cambio ante la Justicia Electoral. Lo llamativo es que Urquía –ex senador nacional por Córdoba y uno de los empresarios favoritos de Cristina Kirchner hasta que tomó distancia por la resolución 125 de suba de las retenciones agropecuarias– ha apostado públicamente al triunfo de Alberto Fernández después de las primarias. De hecho fue el organizador del almuerzo en la Fundación Mediterránea de Córdoba al que fue invitado Fernández a disertar, en busca de votos en ese distrito estratégico que se disputa con Macri. En declaraciones de hace dos semanas a la radio cordobesa Cadena 3, el empresario sostuvo que “en la esperanza de que esto cambie uno observa un candidato con oportunidades y, en este caso, el candidato del Frente de Todos”.

Guiño peronista al radicalismo

A cinco días de la elección nacional, Alberto Fernández hizo un fuerte gesto hacia un sector del radicalismo y aseguró que los invitaría a formar parte de un eventual gobierno. “Vamos a invitar a los mejores radicales, a quienes siguen recordando el ejemplo de Raúl Alfonsín. Vamos a invitarlos a que se sumen a nosotros”, dijo en la Universidad Nacional de La Plata. El candidato presidencial del Frente de Todos se extendió con elogios al fallecido ex presidente. Recordó que cuando fue jefe de Gabinete almorzaba con Alfonsín una vez al mes y ponderó algunas frases suyas vinculadas a la ética y que según Alberto era algo que “podría decir cualquier peronista”. Desde hace semanas existen contactos entre Ricardo Alfonsín con el albertismo. Según trascendidos, el lugar para el hijo del ex primer mandatario sería la Oficina Anticorrupción, un lugar donde marcaría un contraste significativo con la gestión de la ultra oficialista Laura Alonso, quien admitió que no interviene como querellante en las causas de corrupción que involucran al actual gobierno. Sobre la polémica funcionaria pesa una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público.