Vive solo y da "consejitos"

Enfundado en un conjunto deportivo, Carlos Menem recibe a la familia a almorzar en su casa. A los 88 años, vive solo, rodeado de empleados domésticos y custodios. A la mesa se suman su ex, Zulema Yoma, sus hijos Zulemita y Carlos Nair, el hermano Eduardo y los sobrinos Martín y Adrián. Lo llaman "el prócer". Hablan de los nietos y de River, pero esquivan las noticias judiciales que mantienen expectante al ex presidente: tras festejar la absolución por el contrabando de armas, lo preocupa la condena por el pago de sobresueldos, que podría derivar en un pedido de desafuero. Confía en que la misma Cámara de Casación que lo condenó le permita llevar el caso a la Corte. El plan está en marcha. Sólo debe esperar. Mientras tanto, las puertas de su casa están abiertas para todos, menos para su ex Cecilia Bolocco. El propio Menem lo anunció en Twitter cuando Máximo, el hijo de ambos, acusó a Zulemita de impedirle ver a su padre. Quienes conocen de cerca los movimientos del riojano cuentan que está lúcido y sano, aunque "ya no es el mismo Menem de cuando era presidente" y le cuesta caminar. Por eso va poco al Senado, donde este año presentó sólo dos proyectos. Las reuniones políticas también son en su casa. "Recibe a asesores y ex funcionarios que hoy están vinculados a Macri", dicen en su entorno, sin dar nombres. Aseguran que "pasan a saludar o a pedir algún consejito".



Carteles nazis en una marcha



La concentración que encabezaron organizaciones religiosas, asociaciones civiles y el flamante Partido Celeste Provida frente al Congreso y en otras plazas del país, bajo el lema "Con mis hijos no te metas", en contra de "la ideología de género en la educación" despertó una gran polémica por los mensajes discriminatorios que podían verse en algunos de los carteles que llevaban los manifestantes. Natalia Volosin, doctora en Derecho de la Universidad de Yale, presentó una denuncia penal por las pancartas antisemitas que se exhibieron en la manifestación contra la reforma de la ley 26.150 para su adecuación a la ley de matrimonio igualitario y de identidad de género, que ya obtuvo dictamen de comisión en la Cámara de Diputados. "Son cosas que no podemos dejar pasar. Y no solo el antisemitismo sino en general las manifestaciones de odio, la intolerancia, esta cosa fascista que se ve cada vez más en Argentina y en la región en los últimos tiempos", dijo Volosin. En el marco de la manifestación #ConMisHijosNoTeMetas se pudo ver un cartel que rezaba "¿Quién está detrás de la ideología de género?" junto a una imagen del símbolo de la masonería y, a la izquierda, la caricatura del hombre judío que utilizaban los nazis conocida como la imagen del "comerciante feliz" junto a una estrella de David (símbolo del judaísmo) azul chorreando sangre.