Vehículo oficial para ver a Mc Cartney

El show de Paul Mc Cartney en el Campo Argentino de Polo movilizó a amantes de la música de todo el país. Con el correr de las horas, además de la enorme satisfacción de los que asistieron, fueron apareciendo algunas cuestiones que generaron dudas. Por ejemplo, en Entre Ríos, un grupo de legisladores de la UCR presentó un pedido de informes para establecer si un vehículo del gobierno provincial había sido usado de manera privada para asistir al recital. La sospecha apunta a una camioneta Toyota de la Dirección Provincial de Vialidad de esa provincia que habría sido utilizada para viajar a la ciudad de Buenos Aires el fin de semana pasado. ¿En otras provincias habrá pasado algo similar?

Un elogio que hizo mucho ruido

El radicalismo tiene juego propio y pone los nervios de punta de los operadores del gobierno. En las últimas horas desde el oficialismo salieron a pegarle a Roberto Lavagna como una forma de intentar frenar el crecimiento en las encuestas del ex ministro de Economía. Sin embargo, esa estrategia tropezó con algunos contratiempos inesperados, como ser los elogios que partieron desde el radicalismo hacia Lavagna. "Nosotros estamos dentro de Cambiemos y Lavagna no pertenece a nuestro espacio. Pero sería buen candidato", aseguró el senador Julio Cobos cuando le preguntaron si estaría dispuesto a votarlo. Como para que no queden dudas, aseguró que mientras él fue gobernador trabajó "bastante bien" con el ex ministro. Y para rematar disparó: "Va a ser un buen referente y una buena propuesta electoral". Dicen que en la Casa Rosada están incendiados. ¡Con aliados así...!

En defensa del padre detenido

Aimé Belén es hija del dirigente social Luis D'Elía, quien se encuentra detenido desde hace un mes en el marco de una condena vigente de 3 años y 9 meses por la toma de la comisaría Nº 24 del barrio porteño de La Boca, en 2004. ".... se cumple un mes de mi viejo en la cárcel de la oligarquía", escribió en una carta que publicó en sus redes sociales y consideró al detención como "una arbitrariedad y una aberración jurídica". El dirigente se había entregado en febrero en Comodoro Py, después de que el Tribunal Federal Oral número 6 le negara el pedido de prisión domiciliaria.