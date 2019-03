Va por otro mandato con el aval de un intendente

El diputado provincial Julio Eggimann termina su mandato a fin de año y es uno de los actuales legisladores que quiere buscar su reelección. Para eso acaba de dar un paso importante al recibir el apoyo del intendente de Venado Tuerto, José Freyre, quien también buscará un nuevo mandato en su ciudad y se supone que traccionará muchos votos peronistas hacia la postulación del diputado. Eggimann encabeza una de las listas que competirá en las internas del Partido Justicialista y ya manifestó reiteradamente su adhesión a la candidatura de Omar Perotti en la disputa con María Eugenia Bielsa por ser el candidato a gobernador de Santa Fe. Habrá que ver si los peronistas del departamento General López lo apoyan.

Se burló de la caída de Sergio Denis y después borró el tuit

El desgraciado accidente sufrido por el cantante Sergio Denis repercutió mucho en las redes y generó un debate por la cantidad de personas que se rieron de su caída en el foso de un teatro de Tucumán. Algunos de esos gestos llamaron más la atención que otros, como el de un conocido especialista en marketing históricamente vinculado al socialismo rosarino y santafesino que publicó un tuit sobre el tema. Allí el hombre no se privó de hacer una alusión a la nena de once años violada y embarazada a la que le practicaron una cesárea en lugar del aborto legal que hubiese correspondido. Como algunos lo cuestionario por la misma vía, el experto en marketing y publicidad política cortó por lo sano, no se sabe si porque se dio cuenta de la barbaridad que había cometido o porque simplemente no estuvo dispuesto a que lo criticaran. Lo concreto es que horas después de haberlo publicado, el tuit ya no estaba disponible.

Al final, los docentes entrerrianos también dijeron que no

En la edición del domingo se comentó en esta columna que los docentes de Entre Ríos estaban dispuestos a aceptar la propuesta de aumento salarial realizada por la provincia y que volverían a las aulas. No pasó. Ayer, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (equivalente a Amsafé) rechazó el ofrecimiento oficial de recomposición salarial del 20 por ciento en dos tramos y se disponía a definir un plan de lucha para las próximas semanas. En Paraná nadie dudaba que seguirán los paros.