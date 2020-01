Una vacante que ya genera interrogantes

Más de una mirada comienza a posarse sobre el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios de la provincia. Es que pronto habrá que designar al reemplazante del rosarino Oscar Urruty, cuyo período como miembro del directorio caducó los últimos días de diciembre. Según la tradición, ese lugar debe ser ocupado por un representante de la oposición, con lo cual tendría que tocarle a alguien del Frente Progresista y Social. Teniendo en cuenta que quien propone el nombre a la Asamblea Legislativa es el Poder Ejecutivo provincial, hay quienes ya se preguntan qué hará el gobierno de Omar Perotti. La duda se resolverá seguramente en algunas semanas.

“Yo me siento presidenta”

Todavía se recuerda el episodio en el que Cristina Fernández de Kirchner tuvo que corregir varias veces al senador formoseño José Mayans por decirle “señora presidente” cuando se dirigió a ella en la Cámara alta del Congreso de la Nación. En el Senado de la provincia hubo un episodio parecido, aunque con matices. Sucedió cuando el senador justicialista José Pirola se dirigió a Alejandra Rodenas y le dijo “señor presidente”. La diferencia con el caso de Mayans es que el propio legislador advirtió su error (doble, en este caso, ya que le dijo “señor” presidente) e inmediatamente se disculpó con la titular del Senado. La ex jueza penal y actual vicegobernadora no le dio mucha importancia al episodio, pero de todos modos les dejó en claro algo a todos los senadores: “Yo me siento presidenta”.

Clima de distensión en Granadero Baigorria

En el peronismo de Granadero Baigorria hay vientos de pacificación. Al menos esa es la lectura que deja el encuentro que mantuvieron el anteúltimo día de 2019 el intendente Adrián Maglia y la ministra de Ambiente y Cambio Climático de la provincia, Erika Gonnet. Quienes conocen algún detalle de la reunión realizada en la Intendencia cuentan que ambos dejaron en evidencia cierto clima de distensión entre el sector que responde a Maglia y el que durante años se alineó con el ex intendente, ex secretario de Transporte de la Nación y ex diputado nacional Alejandro Ramos, enfrentados desde hace varios años. Gonnet no sólo es de Baigorria (es la primera persona de esa ciudad que integra un gabinete provincial, en este caso el de Omar Perotti) sino que además empezó a trabajar en la política precisamente de la mano de Ramos. Aunque no hubo pronunciamiento público ni de Maglia ni de la ministra, en la política de la ciudad casi no se habla de otra cosa.