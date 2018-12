Una propuesta interesante para los jubilados

A la hora de prometer los candidatos no escatiman iniciativas cuando se acercan las elecciones. Ya es sabido que una de las principales medidas que los trabajadores le venían reclamando al gobierno anterior era la eliminación del pago del impuesto a las Ganancias para la cuarta categoría, es decir los asalariados. Ni la administración kirchnerista resolvió el problema ni el actual gobierno cumplió en eliminarlo como había prometido Mauricio Macri. El sábado, el ex ministro de Defensa y actual diputado nacional Agustín Rossi lanzó su candidatura presidencial condicionada a la decisión de CFK de disputar ese mismo espacio. En ese caso, se bajaría. Una de las propuestas que anunció Rossi fue derogar la reforma previsional que castiga no sólo los haberes de los actuales jubilados sino también el cálculo del que recibirán los que están en condiciones de pasar al sector pasivo. Mañana se espera un fallo de la Corte Suprema sobre el tema. Pero, además, últimamente, se le impide a los trabajadores que se retiran seguir como adherentes en sus respectivas obras sociales, lo que los obliga a pagar un alto costo en una prepaga. Rossi parece haber dado en la tecla sobre este reclamo. Habrá que ver si él, o su sector, en caso de llegar al gobierno cumplen con lo anunciado varios meses antes de las eleccionales nacionales del año próximo, donde también se elegirán gobernadores, intendentes y cargos legislativos.



¿De qué habrán hablado con la intendenta?



No pasó desapercibida para muchos la charla informal que la intendenta Mónica Fein y su secretario de Gobierno, Gustavo Leone, mantuvieron días pasados con algunos de los referentes más fuertes del sindicalismo local, muchos de ellos vinculados a actividades ligadas al municipio. Entre ellos estaban Marcelo Andrada, que representa a los recolectores de residuos, y Horacio Boix, líder del sindicato de peones de taxis. Pero también se lo vio al secretario general del gremio de los empleados municipales, Antonio Ratner. Lo que no trascendió es de qué hablaron tan animadamente durante un buen rato. ¿Habrán puesto bajo análisis el estado de los servicios en la ciudad, o sobre lo que se avecina en un año electoral? Solo ellos tienen la respuesta. Lo cierto es que las especulaciones están al orden del día y las suspicacias también. El 2019 asoma como un año electoral muy caliente donde nadie quiere quedarse afuera de las decisiones.