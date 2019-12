Una legisladora extraviada

La vedete y actual diputada provincial Amalia Granata comenzó con el pie izquierdo su gestión como legisladora, ya que quedó en evidencia su falta de profesionalismo. En la última sesión de la Cámara baja debutó firmando el despacho al proyecto por el cual Santa Fe adhiere al Consenso Fiscal 2019 suscripto el 17 de diciembre entre el presidente Alberto Fernández y los 23 gobernadores, entre ellos Omar Perotti. Pero después en la sesión cuando se trató esa iniciativa terminó votando en contra. El proyecto fue aprobado con los votos de la bancada mayoritaria del Frente Progresista, del PJ, del interbloque Igualdad y del bloque Somos Familia y Vida. Votaron en contra los diputados de Cambiemos y las dos integrantes del bloque Somos Vida que comanda Granata, pese a que inicialmente sostuvo otra posición. ¿Habrá leído el proyecto?

El impuesto al dólar no los inhibe

Si hay un destino predilecto de los famosos argentinos para pasar sus vacaciones de verano es Punta del Este. A pocos días de comenzar el 2020 la mayoría ya viajó y disfruta de la temporada esteña con amigos y familiares. El impuesto que encarece 30% el dólar ni los asustó. Evidentemente, problemas de dinero no hay en los sectores acomodados de Argentina. “Gocen de sus vacaciones y por unos días a no leer diarios”, escribió Susana Giménez, una de las primeras en llegar, a sus seguidores en las redes. La conductora ya está instalada en su mansión que se encuentra alejada de los lugares más concurridos. Otro que llegó temprano para disfrutar de las playas uruguayas fue Adrián Suar. El titular de Pol-Ka tuvo un buen año laboral, pero la disputa con su ex mujer Araceli González generó que la última parte de 2019 tuviera algunas complicaciones legales. Por ese motivo aprovechó que Gustavo Bermúdez, amigo de hace ya varios años, también iba para Punta del Este y ambos se desconectaron de la actualidad para divertirse en la ciudad. De hecho compartieron una cena con Susana y con Mariana Fabbiani donde se rieron contando anécdotas y charlando de sus carreras. No solo los famosos eligen Uruguay para descansar; también los políticos y empresarios. Es el caso del ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey, quien llegó con su mujer Isabel Macedo para descansar unas semanas. Cerca de ellos se encuentra el empresario Eduardo Costantini (de 72 años y que recientemente fue bisabuelo) quien viajó con su joven novia, la modelo Elina Fernández (28 años), para pasar sus primeras fiestas juntos. La pareja se quedará hasta mediados de febrero. ¡Un mes y medio de vacaciones!