Una jugada frente al desdoblamiento

La posibilidad de que la gobernadora María Eugenia Vidal desdoble las elecciones en la provincia de Buenos Aires desconcertó al kirchnerismo y obliga a sus máximos dirigentes a pensar en cómo reaccionar ante esa jugada. En ese marco, en los últimos días la ex presidenta Cristina Kirchner recibió una propuesta: ser candidata a gobernadora, para luego lanzarse a la carrera nacional. El tema se charló de modo informal en una cumbre en el Instituto Patria. Cristina escuchó -junto a su hijo Máximo- la propuesta que le llevó un importante intendente de esa provincia. La ex primera mandataria no emitió opinión sobre el tema, aunque Máximo se mostró más interesado. Es que en el kirchnerismo saben que si Vidal desdobla les puede arruinar la elección y la primera reacción fue pensar en una campaña apuntada contra la gobernadora, aunque saben que es una jugada arriesgada. Por eso comenzó a circular en la interna la idea de que Cristina vaya a la provincia, donde está su núcleo duro de votantes y donde podría vencer a Vidal. La estrategia, que es desprolija desde lo institucional, ya fue analizada en términos legales y le permitiría a Cristina después competir en la elección nacional, aún sin renunciar a su cargo en caso de ganar.

Se agranda la familia



El titular del bloque de diputados del Frente para la Victoria, Agustín Rossi, que manifestó su intención de ir por la presidencia en 2019, usó las redes sociales para confirmar que será abuelo. Delfina, su hija, está embarazada y esperaron al inicio del nuevo año para dar a conocer la alegre noticia. "Playa de Mar del Tuyu, noche del 31, recibiendo el 2019, con Delfina Rossi y su panza", escribió el legislador en su cuenta de Instagram y remató: "La familia se agranda!!". La noticia también fue confirmada por Delfina, que usó la misma red social para publicar la foto de su panza y su familia: "Emoción total! El 2019 nos espera con une integrante más de la familia!". Delfina está en pareja con Sergio Woyecheszen, ex subsecretario de Relaciones Internacionales bonaerense en la gestión de Daniel Scioli.



Otro funcionario en las playas de Punta



Como otros funcionarios macristas, suele ser habitué en las playas de Punta del Este y no le escapa al agua. Este verano no es la excepción y al hombre se lo volvió a ver para las fiestas e, incluso, ya el primer día del año zambulléndose en el mar. El ex ministro de la Producción Francisco Pancho Cabrera, ahora presidente del Banco de Inversión y Comercio Exterior, se animó a las olas en La Susana adonde además estuvo largo rato conversando con distintos amigos con los que se encontró casualmente.