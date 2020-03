Una inyección de energía salvadora

Nadie se esperaba que la reunión fue tan larga. Y eso que la única condición que puso el ministro de Seguridad, Marcelo Saín, para ir al Concejo Municipal fue esa, que no hubiera límite de tiempo para el encuentro. Que se extendiera tanto como las cuestiones que se plantearan lo necesitarán. Y fue así, arrancó con el desayuno y se extendió mucho más allá del almuerzo. Fueron seis horas intensas en las que Saín trazó un pormenorizado cuadro de situación sobre la situación que se vive en la provincia y las líneas centrales de su plan de acción para combatir el delito. Hubo preguntas, algún enojo y, sobre todo, con el correr de los minutos, cierta incomodidad por tener que estar sentados tanto tiempo. Cuando las medialunas, los scones integrales y los frutos secos empezaban a escasear, pero el interés no decaía, el edil Agapito Blanco se ofreció, amablemente, a abandonar por unos minutos el Salón de los Acuerdos para buscar café. Salió unos minutos apenas, no se perdió nada jugoso, y volvió con el ansiado elixir que les devolvió el alma al cuerpo a los ediles y le dio una inyección de energía al debate. Sus colegas le agradecieron el gesto. Todavía les quedaba, se ve, mucho que preguntar y decir.