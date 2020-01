Una herencia con millonarias deudas

La ministra de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat provincial, Silvina Frana, reveló la semana pasada que su cartera tiene un rojo superior a los 3.000 millones de pesos, cifra que es más del doble si se le suman los déficit de la Empresa Provincial de a Energía (EPE) y de Aguas Santafesinas. La “herencia” que dejó la gestión de Miguel Lifschitz es el pasivo en concepto de certificados de obra y obligaciones en obra pública, deuda contraída desde junio de 2018 cuando ya se sabía quién era el gobernador electo. Es así que las empresas constructoras de la región que suelen realizar obras para la provincia pasan por un momento complicado. Además, desde las elecciones no se realiza ninguna licitación, y la más cercana está pautada para abril. “Mucha actividad no hay, tenemos reuniones con la ministra Frana, pero no tenemos la certeza de cobro de los trabajos realizados de agosto en adelante. Estamos viendo cómo vamos a cobrar eso y cómo vamos a seguir adelante con las obras, que en su mayoría están paralizadas o con muy baja actividad”, dijo el presidente de la delegación rosarina de la Cámara de la Construcción, Germán De Vincenzo. Respecto a la deuda, “el número que maneja Frana es similar al que nosotros manejamos: alrededor de $3.500 millones, por trabajos ejecutados en agosto, septiembre y octubre y noviembre”, agregó De Vincenzo.

El enojo de un ex senador

A un mes del comienzo del gobierno de Alberto Fernández, el ex candidato a vicepresidente por Juntos por el Cambio, el peronista Miguel Angel Pichetto, cruzó al periodista Ernesto Tenembaun en su programa de radio y buscó desligarse del ex primer mandatario Mauricio Macri, su ex compañero de fórmula. Pichetto cruzó al periodista (y se mostró visiblemente incómodo) cuando le consultaron por “su visión opositora”. Repentinamente Pichetto se molestó al considerar que la suya es una “oposición inteligente”. “No te estoy diciendo que se rompa todo eh…”, dijo el ex senador nacional. Cuando el periodista Jairo Straccia le consultó sobre si es la primera vez que es oposición fuera del peronismo Pichetto reaccionó y dijo: “Ustedes me llaman a las 8 de la mañana en enero. Yo no me tomo vacaciones porque es un proceso que me hace doler la cabeza. Estoy en Buenos Aires trabajando y ustedes... bueno permítanme que les diga lo que pienso: ¿qué quieren que haga, oficialismo?”. Y agregó: “Usted quiere que yo me haga cargo de las acciones de Macri, y yo no tengo nada que ver con el gobierno de él”. Con esta frase Pichetto dio por finalizada la entrevista. Es imposible comprobar si se sonrojó al pronunciarla porque fue una entrevista radial. Pero todo hace pensar que sí.