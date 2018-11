Una derrota que encendió alarmas

La derrota legislativa en la designación de los integrantes del Consejo de la Magistratura todavía sacude los centros de decisión de Cambiemos. No solamente por lo que ya sucedió, sino por temor a que la unidad de la oposición que se gestó en ese momento pueda sumar nuevos capítulos. Motivos no le faltan al oficialismo para estar en alerta: kirchneristas, massistas, el PJ de los gobernadores y el grupo de Felipe Solá votó unido; también lo hicieron los legisladores que responden al gobernador Schiaretti, un "amigo" del gobierno. Para muchos fue el primer ensayo del PJ de cara a 2019. Y encima, Cristina Kirchner lanzó una frase en el mismo sentido: "La división es un lujo que no nos podemos permitir", dijo en el 1º Foro Mundial del Pensamiento Crítico. De los referentes más importantes, el único que se paró afuera fue el salteño Juan Manuel Urtubey, en concordancia con lo que es su prédica política y el manejo de sus legisladores. ¿Habrá un peronismo unido para las elecciones presidenciales?





La oferta que puede cambiar los planes



Si bien es cierto que las mediciones de audiencia no le sonrieron este año como en otros tiempos, Periodismo para Todos (PPT) sigue siendo uno de los envíos más vistos de El Trece. De todos modos, Jorge Lanata anunció hace pocos días que 2019 marcaría el final del programa que conduce desde hace varias temporadas. Lo cierto es que apareció en escena un jugador inesperado y que podría trastocar todos los planes: la cadena Fox le acaba de hacer una importante oferta al periodista para realizar una serie de documentales el año próximo. Pero además exige una condición que, por ahora, aparece como innegociable: la exclusividad con el canal. Con el rating en caída, algunos analistas de medios estiman que quizás sea una buena salida para el conductor cerrar el ciclo este año. Sin embargo, en 2019 hay elecciones presidenciales y, ya se sabe, a Lanata le gusta jugar fuerte y marcar territorio en campaña. Habrá que esperar para conocer cuál es su decisión.







El visitante que está en la mira



Uno de los asistentes a la Cumbre del G-20 es sospechoso de ser el instigador del asesinato de un periodista. El príncipe Mohammed, hijo del rey Salman de Arabia Saudita, y apuntado por Occidente como quien ordenó el crimen de Jamal Khashoggi el 2 de octubre pasado, llegará a Buenos Aires en pocos días más. Los principales diarios de Estados Unidos publicaron que para la CIA, el crimen fue ordenado por el príncipe en persona. Pese a que el presidente de EEUU Donald Trump lo ha defendido, muchos diplomáticos creen que las manos de Mohammed están "manchadas de sangre".