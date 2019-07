Una definición lapidaria

La entrevista de Morales Solá a Alberto Fernández en el canal TN generó un intenso intercambio de posiciones entre ambos, situación previsible que no sorprendió a nadie. El periodista culpó al gobierno de Cristina Fernández por los males de la economía en el país y el candidato presidencial fue refutando cada apreciación con sus argumentos. A tal punto que en algunos pasajes Morales Solá apareció completamente desdibujado y sin nada por decir. “Usted me confunde”, atinó a decir en un momento. Las repercusiones en las redes fueron, también, muy fuertes. La conductora de televisión Verónica Lozano fue una de las que disparó contra el papel del periodista. “Cuando te juntas a charlar con alguien que no sabe nada y encima quiere tener razón”, comentó lapidaria en su programa.

La respuesta del ministro

Otra de las repercusiones del paso de Alberto F. por el programa “Desde el llano” de TN es que algunos funcionarios del gobierno nacional salieron a cruzar con dureza sus afirmaciones. “Alberto, hablemos con propiedad: el resultado fiscal está medido por @Hacienda_Arg , no por el INDEC (el que interviniste como Jefe de Gabinete). ¿1,8%? Pero eso incluye las rentas de Ansés y la plata que le sacaban al Central, a tasa 0%”, escribió el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne en su cuenta de Twitter. Después siguieron varios mensajes más, en todos los cuales contrapuso sus datos a los que había expresado el candidato presidencial del PJ.

La decisión de Mirtha Legrand

Los programas de Mirtha Legrand nunca pasan inadvertidos; para bien o para mal, después de cada envío se multiplican los comentarios en las redes y en los propios canales de televisión. La diva siempre consigue que hablen de ella. Y este fin de semana no fue la excepción. Mirtha anunció que no invitará a su mesa a Alberto Fernández y lo justificó diciendo que habla “muy mal de este gobierno, al que yo apoyo”. Como no podía ser de otra manera, muchos le recordaron que en esa mesa estuvieron sentados, por ejemplo, dictadores, y que ella no pareció sentirse tan enojada como con el candidato justicialista. Pero ahora existe la grieta. En “Polémica en el bar”, el periodista Pablo Duggan la definió sin piedad: “Mirtha es un ícono… un ícono del gorilismo, ¿no? Es la gorila perfecta”, sentenció.