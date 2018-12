Una consulta que dará que hablar

La decisión del gobierno santafesino de llamar a una consulta popular para el mismo 16 de junio en que se realizarán las elecciones provinciales, promete más de una reacción. Por ahora por lo bajo, algunos referentes del justicialismo ya alertaron que lo mejor hubiera sido una convocatoria vinculante, es decir que obligue al futuro mandatario a cumplir con lo que disponga el resultado a la pregunta sobre si se quiere reformar la Constitución de Santa Fe. "No sé por qué no es obligatorio lo que sea que la gente piense sobre el tema", se preguntan misteriosos. Y por otro lado ponen el acento en un tema que pasó desapercibido: "si el problema que provocó más polémica fue si la reforma incluye o no la reelección del gobernador, por qué no incluir esa pregunta también?". Desde el oficialismo, ya contestaron que no quieren complejizar la consulta.



Las vacaciones y los candidatos



Los teléfonos prometen estar al rojo vivo este enero. Es que muchos políticos, y especialmente aquellos que planean ser candidatos, tienen que cerrar sus lugares en alguna nómina entre enero y febrero. El 22 de este último mes es la fecha para la inscripción de candidaturas. Todavía faltan algunos por lanzarse y otros saber si piensan mantenerse o bajarse de su postulación. Eso ocurrirá en un espacio generalmente reservado al descanso y las vacaciones. ¿Qué pasará esta vez? "Es para dormir con un ojo abierto", dicen los más desconfiados. .Uno que no definió que hará es el periodista Alejandro Grandinetti, que podría ser candidato a intendente de Rosario por el justicialismo, o aspirar a un cargo legislativo. Por ahora sigue desojando la margarita.





En Cambiemos sobran postulantes



Tanto para Rosario como para la provincia de Santa Fe, el frente de Cambiemos tiene más de un candidato con pretensiones de mantener en alto su candidatura. No obstante, para gobernador, nadie termina de convencerse que la interna será entre José Corral y Federico Angelini. "Tal vez un telefonazo desde Buenos Aires ordene las cosas", confían algunos militantes del espacio que conduce Mauricio Macri. A nivel de la intendencia rosarina, el que era número puesto, Roy López Molina, no está a esta altura con la campaña segura. La amenaza de que le suban al ring de la interna a un compañero de banca en el Concejo lo tiene de mal humor, tanto que hasta amagó con no ser candidato. ¿Será para tanto?