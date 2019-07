Una campaña "low cost"

Alberto Fernández lanzó una campaña austera, que en su entorno se esfuerzan por describir como una decisión ante la crisis económica que atraviesa el país. Sin embargo, más allá de los gestos, lo cierto es que al Frente de Todos le cuesta conseguir fondos y sabe que se avecina una pelea muy desigual contra Cambiemos, que maneja el aparato del Estado. En el búnker del barrio porteño de San Telmo del candidato presidencial los colaboradores que cobran un sueldo no superan el puño de una mano y las negociaciones no fueron fáciles. Históricos asesores del ex jefe de Gabinete todavía no se incorporaron a su campaña porque no se pudo resolver la parte económica. Alberto Fernández viaja en vuelos de línea y recorre la provincia en los autos de sus colaboradores, que deben pagar hasta la nafta.

Se volvieron a mostrar juntos

Si hay algo que ha sido difícil de explicar a lo largo de la existencia de la humanidad es el amor, y la pareja de Daniel Scioli y Gisela Berger es un claro ejemplo de esto, ya que se han vuelto a reconciliar y ella ya volvió a vivir con él en su casa. Berger y Scioli, que tienen una hija en común, habían asegurado estar separados pero fueron vistos este fin de semana y fotografiados al ingresar al vuelo 1123 de la empresa Air Italy, que partió de Cerdeña rumbo a Roma. Ya se sabía y era inminente que aparezca una foto de ambos, ya que hace meses se concretó la reconciliación de la pareja: ella se instala varios días de la semana en la casa de él. Lejos quedaron las fuertes acusaciones, amenazas y escrache público que hiciera la joven en sus redes. Berger y Scioli estuvieron juntos durante tres años, según relató la modelo, mientras el ex gobernador también se mostraba con su esposa Karina Rabolini, de quien finalmente se separó en enero de 2016.

Ruido entre economistas

Las palabras del economista Guillermo Nielsen en la entrevista con el diario Perfil generaron tensión en el kirchnerismo y hubo, además, repercusión en las redes. Lo que más roces provocó fue la calificación de Nielsen a Axel Kicillof de “ignorante”, por su desempeño en el manejo de la renegociación de la deuda con los holdouts cuando era ministro de Economía. Alberto Fernández tomó distancia de lo que dijo Nielsen. “Si esa es su opinión (sobre Kicillof) la respeto, pero no estoy para nada de acuerdo”. El candidato a presidente del Frente de Todos sostuvo, incluso, que él “no tiene referentes económicos”.