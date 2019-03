Una calculadora por la publicidad electoral

A las impugnaciones presentadas por los frentes del peronismo y de Cambiemos para que se revise la distribución de espacios para la publicidad electoral en radio y televisión, ahora se sumó otro planteo. Es que la disputa por tener más segundos ganó también al interior de Cambiemos. Es que la ley le asegura un reparto del 60% entre las agrupaciones que oficialicen precandidatos, y un 40% en forma proporcional a la cantidad de votos obtenidos en la elección general anterior. La novedad es el reclamo de aquellas agrupaciones o partidos que participaron en un frente distinto en la elección anterior. Quieren un reparto proporcional conforme a la distribución de votos obtenidos. Y en Cambiemos sumaron en los comicios anteriores la UCR, la Coalición Cívica, el Pro, el Partido Fe y la Ucedé. Ahora algunos de estos están en otros proyectos. Pero quieren que se respeten sus aportes anteriores. Qué lío.

Un ex que sigue con custodia en su casa

Después de la intervención dispuesta por el Gobierno de Santa Fe a la Comuna de Maciel, parece haber vuelto la calma a ese pueblo. Pero de las peleas entre los miembros de la comisión elegida hace dos años quedaron algunas secuelas visibles. Una de ellas es la custodia con un móvil policial las 24 horas que se mantiene frente al domicilio particular de Pedro Tobozo, quien se desempeñaba como presidente comunal. Esa medida preventiva fue dispuesta después de que sufriera una agresión no del todo aclarada. Ahora, si bien la intervención debe ser aprobada por la Legislatura, no está claro si corresponde que se mantenga esa custodia. Al menos eso se preguntan en esa comunidad.

Alianza para una pelea complicada

Crece la posibilidad de que sectores de centroizquierda participen de la interna del justicialismo en la Ciudad de Buenos Aires. En el PJ saben que ganarle la jefatura de Gobierno a Rodríguez Larreta es muy complicado y por eso comenzaron a trabajar en una estrategia que les permita subir el piso electoral y fortalecer la competitividad de sus candidatos. En las últimas charlas comenzó a barajarse la posibilidad de que la diputada Victoria Donda (Libres del Sur) o el presidente de San Lorenzo, Matías Lammens, sean los aspirantes de la centroizquierda. Por el lado del PJ nada está definido, pero Mariano Recalde aparece con las mayores chances.