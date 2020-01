Un tuit despertó una catarata de reclamos

El intendente de Rosario, Pablo Javkin, se muestra muy activo en las redes sociales desde que asumió, y así no dejó pasar la oportunidad para escribir sobre la celebración de Reyes Magos, una fecha especial para los más chicos. “Hola Melchor, Gaspar y Baltasar. Si van a andar por Rosario, no se olviden de juntar la caca de los camellos. ¡Los queremos mucho!”, señaló en Twitter. Pero a esta hora el jefe comunal debe estar algo arrepentido del mensaje si se mide por la repercusión que tuvo, ya que al parecer la ocurrencia no cayó muy bien entre los rosarinos. “Y cuidado con los pozos, no se vayan a romper una pata”, apuntó una de las decenas de comentarios que despertó el tuit. “Arreglame la frecuencia de la 140 para ir a laburar porque si no le voy a tener que robar un camello a los reyes!”, escribió otro. “Con la cantidad de pasto sin cortar que hay en la ciudad los camellos no se mueren de hambre seguro”, añadió uno más. Y en ese tono fueron todas las opiniones que provocó el mensaje de Javkin: “No te olvidés de arreglar las calles, sacar los árboles que la gente viene reclamando, no aumentés los impuestos tan rápido y mejorá la seguridad”, “Fijate si pueden tapar los pozos del barrio 7 de Septiembre. Schweitzer ya lleva 8 meses clausurada”, “Y si en lugar de bol... con Los Reyes se ponen a trabajar y cambian los contenedores en barrio Sarmiento, no hay uno con tapa, todos destrozados”, “En barrio Godoy les vamos a poner Manaos de uva porque en verano, agua no tenemos”, “Seguro que los trapitos les cuidan los camellos y por unos mangos más se los lavan”, “Pablo, te banco, pero que no te coma el personaje”, “¡Por respeto a los rosarinos rajá al inútil que te maneja las redes sociales!!!”, “¿Al que escribió esta pavada le pagan algo??? ¿En esto terminan nuestros impuestos? Sr. intendente, va por el mismo camino que la Sra. Mónica. No creo que sea el correcto”. Y otro apuntó incrédulo: “¿Te hackearon la cuenta?”.

¿Está pidiendo la reforma agraria?

Susana Giménez generó una gran polémica días atrás cuando, desde la exclusiva Punta del Este, opinó: “Dejen de hablar de la pobreza, y si hay mucha pobreza que la gente vaya al campo. Nosotros fuimos siempre el granero del mundo y hay que enseñarle a la gente, por ejemplo del norte, a plantar, a tener gallinas en el gallinero. Qué sé yo, cosas”, agregó la conductora televisiva, en medio de una entrevista en un lujoso hotel de esa localidad uruguaya. La propuesta suena interesante. Sólo falta que la gente tenga tierras y gallineros. ¿Susana está pidiendo una reforma agraria? Jorge Rial fue uno de los que la criticó con dureza. “No se le puede perdonar todo porque es Susana Giménez. Nos reímos del auto trucho, del padre Grassi y de los beneficios impositivos que le dio Macri. Pero ya está bien. No todo está permitido. Ni es una gracia”, dijo.