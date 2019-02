Un santafesino con Macri en India

Este viernes, el presidente Mauricio Macri emprende un viaje a India y Tailandia. En la numerosa delegación que lo acompañará figura un santafesino que parece haber recibido en el último tiempo algunos guiños del mandatario nacional. Es el empresario de Las Parejas Carlos Castellani, quien será uno de los invitados al periplo presidencial. El ex titular de la Ucedé, hoy en Cambiemos, es uno de los directores del Banco de la Nación y una figura que siempre se menciona en los años electorales. El viaje de Macri dura una semana, por lo que el regreso coincidirá con el cierre de listas en Santa Fe, con lo que las especulaciones están abiertas. ¿Llamará el presidente para pedir un lugar para Castellani en las elecciones santafesinas, o lo reservará para un lugar en las listas nacionales? Si se los ve en una foto con el Taj Mahal de fondo, tal vez sus rostros develen el misterio.



El presidenciable que hace los mandados



No es frecuente, pero a la vez no tiene nada de especial. El precandidato a presidente de la Nación Agustín Rossi suele ser sorprendido los fines de semana en algún supermercado de Rosario. No es que el dirigente kirchnerista esté haciendo un relevamiento de precios, sino que suele hacer las compras como cualquier vecino de la ciudad. Si estas incursiones de los políticos por el mundo real sirven para algo más, ellos lo sabrán. Al menos el pasado domingo en un local ubicado sobre la concurrida avenida Pellegrini al Chivo algunos lo conocieron y saludaron, mientras que otros le mostraron indiferencia. Muy difícil para sacar conclusiones.



La unidad que les está costando conseguir



A pesar de la permanente invocación a la unidad del peronismo, parece difícil que pueda evitarse una elección interna para definir la candidatura a gobernador dentro del justicialismo santafesino. Ni Omar Perotti ni María Eugenia Bielsa dieron señales de querer resignar pretensiones en aras de una lista única. A ellos se agregaría Marcos Cleri, salvo que defina integrar al sector que representa con alguno de los otros dos candidatos. Por lo pronto, la semana pasada se lo vio almorzando con Perotti en un restaurante rosarino. Hasta el 22 de este mes hay tiempo, pero por estas horas las expectativas de lograr un acuerdo son bajas.