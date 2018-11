Un referente de los "celestes"

"Este está en todas", expresó un conocido dirigente político de nuestra ciudad sobre Julio Eggimann, el legislador justicialista oriundo de Venado Tuerto. Fue al final de la conferencia que el diputado provincial organizó con el padre Pepe Di Paola titulada "Donde entra un libro y el deporte, no entran la violencia y la droga", en la UOM de Rosario. Pero no todas son rosas. Así como en los pasillos de ese gremio algunos lo elogiaban: "Ayuda mucho a las comunas, tiene gran cantidad de proyectos presentados, recorre la provincia, no para", otros lo critican por sus posturas. De clara posición antiabortista y defensor de las dos vidas, Eggimann mantuvo semanas atrás una fuerte polémica con el también legislador Carlos Del Frade sobre la ley de educación provincial y la ESI, donde defendió enfáticamente la participación de las distintas iglesias en las discusiones sobre la ley. Parece que el diputado venadense no sólo ahora tiene protagonismo dentro del justicialismo santafesino, sino también como referente de los "celestes".



La apuesta del Colorado



Francisco De Narváez tomó la decisión de dejar de lado la posibilidad de financiar el desembarco en política de Marcelo Tinelli y ahora apuesta a un acercamiento con el peronismo de Sergio Massa y los gobernadores. El empresario y ex diputado sigue decidido a invertir en un armado político para volver al ruedo electoral el año próximo (en carácter de financista más que de figura), siempre con el objetivo de armar una alternativa a Cambiemos y lastimar a su enemigo personal, Mauricio Macri. En ese contexto, el Colorado apostaba a ser el financista del ingreso de Tinelli a la política, a quien veía como una figura con capacidad de encabezar un armado transversal y con un nivel de conocimiento suficiente para transformarse en una figura nacional. Sin embargo, De Narváez parece haber desechado esa posibilidad —que había admitido meses atrás en una cena reservada— y dice que ya no piensa financiarlo. "Tinelli nunca tuvo un proyecto político, no sé qué expectativas tenía De Narváez", dijeron desde el entorno del conductor. El Colorado apuesta ahora al armado político de Massa, Juan Manuel Urtubey y Miguel Pichetto, que la semana pasada logró un impulso importante al sumar a siete gobernadores peronistas en una mesa que podría ampliarse próximamente. Ese espacio aspira a llegar al veinticinco por ciento del electorado para terciar en la dura pelea entre Macri y Cristina Kirchner.