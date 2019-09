Un reencuentro que el escritor no esperaba

En estos días pasó por la ciudad Carlos Scolari, un reputado académico e investigador rosarino sobre la comunicación social y temas aledaños que desde hace años reside en Europa pero que se formó en la Universidad Nacional de Rosario. Scolari vino a presentar su último libro, “Media Evolution. Sobre el origen de las especies mediáticas”, algo que también hará la próxima semana en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mientras lo hacía, en una librería de Moreno al 400 colmada de público, se encontró con una grata sorpresa: el edil Carlos Cardozo no sólo había ido a escucharlo sino que también llevaba con él un decreto del Concejo Municipal que declaró “de interés municipal” el libro de marras. Lo que dejó atónitos a muchos de los presentes, aunque no a Scolari, fue que la iniciativa es del propio Cardozo, del PRO, y de su par Norma López, del Frente de Todos. Al autor de “Media Evolution” no lo sorprendió por una razón que muchos desconocían hasta ese momento y que el propio Cardozo se encargó de revelar: los tres, más otros presentes en el evento, estudiaron juntos la carrera de Comunicación Social en los años 80. Eso sí: Scolari se quedó con ganas de saludar a “Normita”, como le dicen a López desde aquellos tiempos, porque la edil no pudo asistir a la presentación del libro.

Fervorosa ovación en España

Alberto Fernández recibió ayer en el Congreso de los Diputados de España una fervorosa ovación de los integrantes de la coalición izquierdista Podemos, que le cantó el hit “vamos a volver” y “Alberto presidente”. El candidato del Frente de Todos brindó una conferencia magistral sobre América latina y Europa en la sala constitucional del Congreso español y en la previa fue recibido con encendidos cánticos del auditorio, copado mayormente por legisladores y militantes de Podemos, entre ellos los referentes Juan Carlos Monedero y Gerardo Pisarello. “Diganmé Alberto porque me van a denunciar por usurpación de título”, bromeó Fernández cuando lo llamaban “presidente”. La conferencia pareció un acto en Argentina, como cuando estallaron los aplausos al pedir la liberación de Lula. El candidato del Frente de Todos estuvo en la charla acompañado por el dirigente chileno Marco Enriquez-Ominami, que organizó buena parte de la visita a España y lo promueve como el nuevo líder del progresismo sudamericano. También estuvo el embajador uruguayo en Madrid, Francisco “Pancho” Bustillo, quien aloja a Fernández en su estadía en la capital española.