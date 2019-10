Un plus salarial para quienes bajen de peso

El sobrepeso, los problemas de salud y el mal estado físico de los agentes, es una preocupación que atraviesa a la mayoría de las policías de las provincias. Por caso, en Santa Fe el 50% de los efectivos padece obesidad, en Corrientes el 51% y en la Policía Federal el número asciende al 80%. De fondo el tema oculta un problema laboral que se traduce en extensas jornadas de trabajo, que en muchos casos superan largamente las 24 horas, los turnos rotativos y los altos niveles de estrés con que conviven a diario los efectivos. Cuadro que se agrava en épocas de crisis social. En este sentido, la Policía de la Provincia de Buenos Aires no es una excepción. Por eso, desde la Legislatura bonaerense presentaron un proyecto de ley para “premiar” con un plus salarial a los efectivos que tengan mejor estado físico y se sometan de manera voluntaria a exámenes psicofísicos. Se trata de un texto del diputado Marcelo Daletto que propone “darle un suplemento al policía que no fuma, que tiene mejor estado cardiológico, que corre a mayor velocidad, que tiene mejor estado físico, fuerza o sabe artes marciales”. En esa línea, numerosos estudios advierten que un policía en buen estado físico no sólo puede realizar su tarea con mayor eficacia, sino que además trasmite a la población una mayor confianza y seguridad.

¿Quién ganó el debate?

¿Quién ganó el debate presidencial? Esa es la gran incógnita que dejó el acto del domingo pasado en la sede del Paraninfo de la Universidad Nacional del Litoral de Santa Fe. Según adelantaron los primeros sondeos privados, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, fue el que presentó una mejor performance, mientras el presidente Mauricio Macri se mostró “nervioso” y con un “desempeño mediocre”, según opinaron los especialistas. El estudio de opinión pública difundido por Raúl Aragón & Asociados fue el único que se animó a presentar números respecto a un supuesto ganador del debate. Con el 43,1%, de 1.500 casos efectivos del sondeo, Fernández se consagró como triunfador por encima del presidente, quien cosechó el 34,2%. Con el 4,1% se posiciona Roberto Lavagna, 3,3% Nicolás del Caño, 3,1 José Luis Espert, y por último aparece José Gómez Centurión con el 1,1%. Desde Federico González & Asociados, analizaron sólo el desempeño particular discursivo de cada candidato, en el que coincidieron que Fernández “resultó un claro ganador del debate” ya que “se lo vio firme y seguro. Reveló astucia y rapidez mental al replicar en tiempo real las afirmaciones de Macri”. Respecto al primer mandatario, consideraron que “el desempeño más bien mediocre pasó desapercibido. Porque, más allá de debilidades o aciertos puntales, Mauricio Macri no pudo perforar su propia zona de confort”.