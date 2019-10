Un pedido con poca recepción

El encuentro de Idea en Mar del Plata dejó muchas cosas en la superficie y otras que se filtraron de boca de los directivos de bancos extranjeros. Una de ellas, quizás la que resultó más llamativa, es que los hombres de negocios pretenden que un eventual gobierno del Frente de Todos mantenga en sus cargos a conspicuos funcionarios de Cambiemos. Esa lista que cuenta con el respaldo empresarial estaría integrada por Guido Sandleris, presidente del Bcra; Leandro Cuccioli, director de la Afip; Emilio Basavilbaso, titular de Ansés, y Mariano Federici, de la Unidad de Información Financiera. Más allá de estas intenciones y de si el pedido efectivamente se oficializó, lo concreto es que Alberto F ya le bajó públicamente el pulgar a Sandleris con una frase lapidaria y que no dejó lugar a dudas: “No veo cuáles fueron sus méritos para seguir en el cargo”, dijo. Sobre el resto de los funcionarios no hubo pronunciamiento oficial del candidato presidencial, pero de acuerdo a sus colaboradores más cercanos la iniciativa de mantener a estos funcionarios no tendría ninguna perspectiva de prosperar.