Un ministro que se mantuvo a flote

Roberto Sukerman, que no mucho tiempo atrás peleó voto a voto con Pablo Javkin la Intendencia de Rosario, siempre demostró ser un deportista apasionado. Ayer, dando una nueva prueba de su excelente estado físico, participó del cruce de la laguna Setúbal, al que fue invitado por el Sindicato de Guardavidas de Santa Fe. Después de la competencia, disputada en una magnífica jornada a pleno sol, el actual ministro de Trabajo, Empleo y Seguridad Social se mostró eufórico y filmó un breve video donde agradeció la invitación recibida. A no aflojar.

Presiones de los dos lados

Alberto Fernández sabía que no la iba a tener fácil pero el panorama que encontró es peor que el esperado. Y lo insólito es que además está soportando las críticas de sectores radicalizados. Un cruce tuitero de ayer expresa la situación. “Con jubilaciones y salarios miserables y lo tradicionalmente malos que son marzo y abril nuestro pueblo sufrirá más penurias. Argentina no es un país pobre, es un país injusto. Tome las ganancias extraordinarias de los que se enriquecieron obscenamente sino no habrá salida, @alferdez”, disparó uno. Y otro le respondió, sensatamente: “Te equivocás de enemigo. El gobierno lleva 66 días, no un año ni dos”. El debate tendrá, sin dudas, nuevos capítulos.