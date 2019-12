Un matrimonio "lilito" que agita la protesta

Algunos productores agropecuarios se reunieron este fin de semana en localidades de la zona central del país para protestar frente a la decisión del gobierno nacional de subir la alícuota de los derechos de exportación a los principales cultivos. Pero detrás de estas concentraciones hay una cara política partidaria: aparecen los diputados de la Coalición Cívica Lucila Lehmann y su marido, Luciano Bugallo. Lehmann es legisladora nacional por Santa Fe y su esposo es integrante de la Cámara de Diputados provincial, pero curiosamente de otro distrito: Buenos Aires (¿no comparten el mismo domicilio?). Ambos, muy cercanos a Elisa Carrió, estuvieron agitando este fin de semana en las redes sociales la movilización de productores contra las medidas oficiales y convocando a las concentraciones, de las cuales participaron activamente. Pretenden reeditar la protesta de 2008 en las rutas de los accesos a los diferentes pueblos. De hecho, desde la derrota electoral de Cambiemos en las Paso, Lehmann y Bugallo alientan desde las redes y mediante la iniciativa “Campo más ciudad” la “resistencia agropecuaria”. ¿Lilita Carrió fogonea una nueva “guerra gaucha”?

Delivery de policías

Terminó el gobierno macrista y rápidamente comenzaron a filtrarse algunos secretos celosamente resguardados durante la gestión. Uno de ellos era la existencia de un grupo de WhatsApp que se utilizaba como delivery para la provisión de policías a solicitud de algunos destacados CEO’s de grandes empresas y cadenas comerciales. Entre los que participaban del grupo se encontraban los CEO’s de Frávega, Garbarino, Ribeiro y firmas similares del interior. Todos utilizaban ese canal para realizar sus “pedidos” a la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Pueyrredón. Tres días antes del traspaso del mando Bullrich se eliminó del grupo, no sin antes despedirse de los grandes empresarios: “Terminaré mi gestión, y si Dios quiere hemos tenido paz, en una Latinoamérica incendiada”. A continuación publicó un sticker de sí misma, haciendo el gesto de OK con la mano. Las respuestas a su despedida fueron diversas. Un grupo de empresarios le agradeció su “gestión”, y no faltó quien se preguntara: “¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos más a la señora ministra? La vamos a extrañar”. Otro CEO propuso “organizar una cena en su honor”. Pletórica de goce ante los elogios recibidos, la ahora ex funcionaria respondió: “Y bueno… cuando quieran organizamos la cena”. A continuación se autoeliminó del grupo. Esa fue la señal para que otros CEO’s se diferenciaran del segmento de los nostálgicos, y optaran por el pragmatismo proponiendo incluir a la nueva ministra de Seguridad, Sabina Frederic. A Patricia no le agradó cuando se enteró de lo poco que tardaron en tratar de reemplazarla.