Un juez rosario en una asociación nacional

Un juez federal rosarino integrará desde esta semana la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional. Se trata de Osvaldo Facciano, flamante integrante del recientemente creado Tribunal Oral Federal N° 3 de la ciudad. El magistrado, con una larga trayectoria en los tribunales federales locales, es integrante de una agrupación de jueces que triunfó en las elecciones tanto en Rosario como a nivel nacional. Recientemente fue uno de los jueces que juzgó y condenó por narcotráfico a los integrantes de la banda Los Monos en la denominada causa Los Patrones y también integró el tribunal oral federal de la ciudad bonaerense de San Martín que sentenció a dos ex funcionarios de la automotriz Ford por el secuestro y tortura de dos delegados, un veredicto que fue reflejado por la prensa como un hecho histórico y divulgado hasta por The New York Times. Como se ve, Facciano empezó su carrera como magistrado con causas más que complejas.



Miradas para el presente y el futuro



Inclusión, juventud, políticas de género y un análisis de la realidad económica fueron los ejes de un encuentro multitudinario en la capital provincial. La organización corrió por cuenta de la Asociación Civil Foro Santafesino y reunió a dirigentes políticos, organizaciones sociales y representantes de los ámbitos de la cultura, la industria y el comercio, la investigación, la educación y la política. Entre estos últimos estuvieron los diputados Antonio Bonfatti y Jorge Henn, concejales y funcionarios del gobierno de la provincia. El objetivo de la convocatoria fue compartir miradas y escuchar las voces de los presentes, con el objetivo declarado de construir ciudadanía y pensar el futuro.



El kirchnerismo debate en Rosario



Con la presencia de muchos de sus referentes y un explícito apoyo a Cristina Fernández, el kirchnerismo se concentrará mañana en Rosario para analizar los escenarios de cara a 2019. El encuentro estará encabezado por el actual jefe de bloque de diputados del FpV, Agustín Rossi, quien tendrá a su cargo realizar una mirada sobre algunos de los temas centrales del escenario político y social de la Argentina. Mientras en el peronismo se habla y se trabaja en procura de avanzar en la unidad partidaria para enfrentar a Macri en las presidenciales, el kircherismo se muestra cohesionado. "En marcha hacia 2019. Con Cristina siempre", es el nombre elegido para la convocatoria, que resume a las claras cuál será el espíritu del debate y que, además, marca la cancha para las charlas con otros sectores internos del PJ.