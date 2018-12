Un gesto policial que merece destacarse

No es para nada habitual, así que conviene contarlo. En Villa Constitución, efectivos de una comisaría de la ciudad salieron a repartir juguetes entre los chicos que viven en uno de los barrios donde tienen jurisdicción. Se trata de efectivos de la seccional 1ª, que tuvieron ese buen gesto con niños del barrio Santa Teresita. La destacable iniciativa surgió a partir del diálogo casual entre uno de los policías y una nena unos días antes de la Navidad, en el que ella le contó que le había pedido a Papá Noel de regalo pero a la vez le aclaró que no sabía si se lo iba a poder traer. Esa conversación tocó las fibras más sensibles del uniformado, quien lo comentó con sus colegas y entre todos decidieron repartir juguetes y también golosinas. Por si fuera poco, sus superiores de la Unidad Regional les dieron el visto bueno para que lo hicieran. ¡Bravo por ellos!



El edil rosarino y doscientos más



Un concejal rosarino puso un pie en la ciudad de Santa Fe. Se trata de Pablo Javkin. Sucede que su recientemente creado partido político, Creo, habilitó su primer local partidario en la capital de la provincia y el edil local estuvo en la apertura. El también aspirante a la Intendencia de Rosario dentro de la interna del Frente Progresista se mostró junto a los otros dos principales referentes del nuevo espacio, el diputado provincial Ariel Bermúdez y el concejal santafesino Franco Ponce de León. Al acto asistieron unas doscientas personas y Javkin aprovechó para hablar de diálogo, de apertura y de algunos cambios en la forma tradicional de hacer política. "Hay que escuchar a la gente", señaló. ¿Habrá sido el primer paso para que empiecen a conocerlo en capital santafesina y en la provincia?



Trabaja para llegar al Senado de Santa Fe



Un funcionario del Ministerio de Seguridad de la provincia se prepara para dar pelea en las urnas con el propósito de llegar al Senado santafesino. Se trata del Director de Investigaciones Patrimoniales de esa cartera, Ramón Soques, ex intendente de Carcarañá y actual vicepresidente de la Unión Cívica Radical de la provincia. Soques se postularía a la Cámara alta por el departamento San Lorenzo y entre quienes apoyan su candidatura está el intendente de esa ciudad, Leonardo Raimundo. Dicen que, entre sus allegados, el hombre ya habla como candidato.

