Un economista en el escenario

No hay dudas de que el economista Javier Milei se ha transformado en uno de los personajes mediáticos de la Argentina. Como sus apariciones en televisión y radio, más su presencia en las redes sociales, no parecen calmar sus ansias de protagonismo, debutó en una sala de calle Corrientes con su propia obra. Y, obviamente, lo hizo frente a una multitud. La "obra" es una exacerbación de lo que son sus habituales apariciones públicas. En tono de parodia, y en medio de una prédica incendiaria contra el Banco Central por su incapacidad para frenar la inflación, un grupo de psiquiatras irrumpe en el escenario y se lleva al economista. La gente aplaude mientras aparecen imitaciones de algunos personajes de la política, como la del diputado Olmedo y su infaltable campera amarilla. ¡Al menos alguien encontró una veta en medio de la crisis y el ajuste!



Duhalde a boxes en un momento inoportuno

El ex presidente Eduardo Duhalde viene tratando de recuperar terreno en la política. De hecho, es uno de los impulsores públicos de la candidatura a la presidencia de Roberto Lavagna. Sin embargo, una dolencia que lo tenía a mal traer lo sacó de las canchas por un tiempo: ayer fue intervenido quirúrgicamente por un problema en la columna vertebral. Chiche Duhalde, familiares y amigos estuvieron acompañándolo. El parte médico confirmó que la operación fue un éxito, aunque por el momento no se precisó cuánto tiempo le demandará la recuperación. Quizás ilusionado con volver a estar lo más cerca posible de algunas de las decisiones importantes, lo que parece seguro es que el ex presidente hará lo imposible por retornar a la actividad lo antes posible. Las elecciones están a la vuelta de la esquina.

La despedida de un compañero de ruta

Después de casi 15 años de trabajo conjunto en la radio, Matías Martín anunció que "Cabito" dejará el programa "Basta de todo". Obviamente que la noticia tomó por sorpresa a los oyentes, aunque en realidad parece que puertas adentro, desde hace bastante tiempo, se veía la necesidad de un cambio. Y si bien desde principios de torneo Matías Martin volvió a la tele como comentarista de los partidos de la Superliga, mantuvo su clásico envío radial. "Hace rato que sentía que el programa había perdido algo; hay que reinventarse", explicó al aire el conductor, mientras le daba una cálida despedida a su coequiper. Reveló además que Cabito había tenido algunos "episodios de salud", aunque no dio otros detalles.