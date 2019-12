Un café muy caro y sin saber dónde poner la plata

En un conocido café de la ciudad, un médico y un periodista entablaron el siguiente diálogo: Médico: “¿Qué aconsejás que haga con unos mangos que me sobran?”. Periodista: “En estos tiempos no es fácil aconsejar, sobre todo porque el ambiente está lleno de rumores”. El hombre de prensa, que tuvo que pagar los cafés bastante caritos para su presupuesto, fue interrumpido por la llegada de un abogado muy conocido en Tribunales. Algunos de los diálogos que siguieron, y que fueron captados por un habitual “oreja” de esta columna, fueron muy interesantes. En la charla en cuestión se hablaba de la posibilidad de que la Afip, ávida de recursos para solventar los gastos del gobierno y pagar la deuda heredada, decida escanear las cajas de seguridad en las instituciones financieras para conocer su contenido y cobrar los impuestos que se eluden pagar. Mientras uno de los interlocutores no lo descartaba, otro le explicaba con criterio que esa acción significaría la derogación del estado de derecho y que nadie se atrevería a violar la Constitución nacional al inmiscuirse en la propiedad privada. Los tres se fueron pensativos pero sin saber qué hacer con la plata.

Los vetos de Perotti

En dos semanas, varias leyes aprobadas por la Legislatura provincial en el tramo final del gobierno de Miguel Lifschitz fueron vetadas por Omar Perotti. Una de ellas es la que obligaba a las escuelas a incorporar la enseñanza del folclore en los niveles primario y secundario, una iniciativa que había sido propuesta y elaborada por la ex diputada Claudia Giaccone, curiosamente hoy integrante del gabinete de Perotti como secretaria de Deportes de la provincia. Pero hubo más vetos: a la ley que duplicaba la figura del Defensor de Niños, Niñas y Adolescentes con un cargo para Rosario y otro para Santa Fe, a la que creaba un juzgado de Familia en la ciudad de Tostado y a la que habilitaba la expropiación del ingenio azucarero de Las Toscas, en el norte de la provincia. ¿Habrá más?

El caminante de Oroño

Los vecinos del parque Independencia hacia el sur solían verlo caminar por el bulevar Oroño, casi siempre los domingos a la tarde. Quienes lo conocen afirman incluso que lo hacía para mostrar cercanía con la gente, y que si alguien le recriminaba algo o lo chicaneaba, él aceptaba el debate para escuchar las críticas y sus razones. Pero eso ocurría mientras era diputado nacional por Santa Fe. Ahora que Alberto Fernández le dio la responsabilidad de conducir nada menos que el Ministerio de Defensa, tal vez a Agustín Rossi ya no le quede tiempo para sus caminatas.