Tensión política por un incendio

Momentos de incertidumbre y tensión rodearon el incendio en la casa del intendente de Basavilbaso, en Entre Ríos. El ataque al domicilio particular de Gustavo Hein, ex candidato a vicegobernador y precandidato a diputado nacional, hizo que se abriera una causa penal. Con el correr de las horas la situación fue volviendo a su cauce y se descartó que se esté involucrado algún sector político. De hecho, hay una persona detenida y no tiene vínculos con ningún partido. La propia ministra de Gobierno de la provincia,Rosario Romero, se encargó de descartar esa hipótesis de investigación. “Todo indica que estamos ante un delito cometido por alguien que tuvo algún problema con el intendente”, precisó. Desde algunos medios se había vinculado a sectores ultra K con el ataque, pero al parecer esa versión no tiene sustento. El presunto autor fue detenido tras un allanamiento realizado por efectivos policiales.

Emoción en un centro de salud

Las caras de felicidad de un médico y dos enfermeras reflejaban lo que se vivió en pocos minutos en el Samco de Maciel. A primera hora de la mañana llegó una joven con una dolencia, pero en realidad estaba embarazada y a los pocos minutos comenzó con los trabajos de parto. Entre la sorpresa y la emoción, las enfermeras recordaron después con cierta nostalgia los tiempos en que en el Samco, hace varios años, funcionaba una maternidad. El bebé y su mamá se encuentran muy bien, y fueron trasladados a otra institución porque el lugar no está actualmente preparado para la atención de un recién nacido. El bebé se llama Luciano Gabriel, en reconocimiento al médico que lo atendió. Los profesionales del lugar demostraron que, pese a no funcionar como maternidad, están calificados para atender estas situaciones.

Un ataque intencional

Los vecinos de Venado Tuerto siguen expectantes el avance de la investigación sobre un ataque contra un conocido estudio de abogados de esa ciudad. Las pericias de los Bomberos Zapadores de Rosario determinaron que el incendio del estudio de Antonio Di Benedetto fue intencional y el fiscal de la causa está trabajando con esa premisa para establecer quién o quiénes fueron los autores. Di Benedetto es un conocido abogado de Venado Tuerto que está cumpliendo prisión domiciliaria acusado de liderar una asociación ilícita destinada a estafas inmobiliarias. Las cámaras de seguridad de la zona registraron el momento del ataque, pero no la identidad de los autores del hecho.