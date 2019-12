Sorpresa por un ciclista en el Ministerio de Trabajo

Los políticos y amigos que lo conocen no se sorprendieron por la noticia. Menos aún los que alguna vez han compartido paseos en dos ruedas. Sin embargo, para los empleados de la delegación Rosario del Ministerio de Trabajo de la provincia fue toda una novedad: el ministro Roberto Sukerman fue a cumplir sus tareas trasladándose en una de las tres bicicletas que tiene para practicar ese saludable deporte y desplazarse por la ciudad. El informante de esta columna, que es una fuente habitualmente confiable, no supo precisar dónde estacionó la bicicleta el funcionario, si la llevó a su despacho o la dejó por algún pasillo del edificio bajo custodia de los ordenanzas. En el Ministerio la novedad fue bien recibida, sobre todo porque estimula al resto a imitar al ministro. Habrá que ver cuántos se animan.

Una difícil tarea para el flamante intendente

Sin dudas no debe ser una de las prioridades de Pablo Javkin, preocupado y con razón por las escasez de recursos municipales para hacer frente al funcionamiento de la ciudad. Sin embargo, el estado de las veredas de la zona céntrica ya adquiere el calificativo de preocupante. Los vecinos que caminan por el centro y los turistas que vienen a conocer la ciudad no pueden dejar de advertir que no existe ni una sola cuadra que no tenga faltantes de baldosas o que las existentes estén partidas y rotas. Además de indicar el poco cuidado por el espacio público, cuya corresponsabilidad también tienen los frentistas, las dificultades para transitar por el centro complica la vida a mucha gente que debe trasladarse en silla de ruedas o que por alguna discapacidad le resulta un verdadero problema esquivar el deterioro de las veredas. Ya se ha dicho en alguna oportunidad en esta columna que en otros países no insisten en la colocación de baldosas sino que utilizan un cemento alisado que dura mucho más tiempo en condiciones de transitabilidad. ¿No se podrá probar en Rosario?

Colectivos y frecuencia

Quienes visitan Rosario no dejan de halagar el sistema urbano de transporte. Muchas de las unidades son nuevas, con aire acondicionado y el sistema permite recorrer la ciudad con transbordos gratuitos. Sin embargo, la queja principal de los usuarios es la escasa frecuencia con la que pasan las distintas líneas, incluido en horas pico. Durante la noche el tiempo de espera se alarga más de los aconsejable, sobre todo en tiempos de inseguridad. ¿No habría que revisar el cronograma de los servicios que prestan las empresas?