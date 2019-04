Soluciones que pueden agravar los problemas

La crisis económica no afloja y las perspectivas tampoco parecen ser las mejores. La gente lo percibe y en una encuesta reciente nada menos que el cuarenta por ciento de quienes contestaron aseguró que dentro de un año las cosas van a estar... peor. Sin embargo, esa percepción del curso de los acontecimientos no es exclusiva de los ciudadanos de a pie. Sucede que el Fondo Monetario Internacional no sólo abrió generosamente el grifo para permitir que una lluvia de dólares alivie la sed de divisas del gobierno de Mauricio Macri sino que también advirtió que la inflación, lejos del anunciado —y tan esperado— descenso, no para de crecer, y entonces el organismo abrió el paraguas antes de que llueva. Ya sugirió distintas alternativas para paliar la caída de la recaudación, como subir más las tarifas o aumentar el IVA de los que pagan 10,5%. Lo que no parecen prever los expertos es que la renovada presión volvería a caer sobre los bolsillos de la gente, que ya no tiene ningún margen de aguante. Que lo piensen mejor.