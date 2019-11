¿Se viene una amplia moratoria de la AFIP?

Los diarios especializados en Economía vienen sosteniendo que el gobierno de Alberto Fernández enviará al Congreso un proyecto de ley, apenas asuma, para promover una perdón fiscal y previsional de grandes proporciones. La moratoria incluirá una quita de la deuda con la AFIP y un importante plan de pagos. Tal vez forme parte de la iniciativa del Pacto Social que lanzará Fernández el mismo día de su asunción. El gobierno buscará que el Congreso apruebe el proyecto dentro de las sesiones extraordinarias que serán convocadas después del 10 de diciembre. Según se especula, sería una de las moratorias de mayor alcance en décadas, y obedecería a un reclamo tanto de la industria, especialmente las pequeñas y medianas empresas, y los sindicatos. El paquete se complementa, según la prensa especializada, con la apertura de negociaciones para la firma de nuevas convenciones colectivas de trabajo en rubros y sectores que vayan negociando acuerdos puntuales entre empresarios y trabajadores. Y en el caso de la moratoria impositiva, según la información que manejan en los equipos económicos del próximo jefe de Estado, habría aproximadamente 400 mil empresas (la mayoría pymes) con serios incumplimientos tributarios ante el organismo recaudador, las que están al borde de las inhibiciones bancarias en cuanto la AFIP levante la suspensión que rige hasta diciembre.

¿Mas impuestos a los bienes blanqueados que están en el exterior?

Uno de los tantos interrogantes sobre las medidas fiscales y tributarias que adoptará la nueva gestión del gobierno de Alberto Fernández es qué pasará con las personas físicas y jurídicas que se acogieron al blanqueo de capitales impulsados por el gobierno de Macri. Quienes ingresaron al blanqueo, entre ellos familiares del presidente y de muchos funcionarios, pagaron un impuesto sobre la suma “exteriorizada”. El blanqueo de capitales alcanzó una suma de u$s 116.800 millones, uno de los más exitosos a nivel mundial. La AFIP indicó en sus momento que sobre ese total u$s 55.900 millones corresponden a bienes, u$s 33.600 millones a cuentas, u$s 20.500 millones a inmuebles y u$s 6.800 millones a otras inversiones, entre automotores, aeronaves, embarcaciones, obras de arte, metales preciosos y joyas. Sobre las inversiones apenas un 2 por ciento están en el país y el resto se encuentran en el exterior. El 30% en Estados Unidos, el 26% en Suiza y 15% en Gran Bretaña. La pregunta aun sin respuesta es si quienes mantienen sus propiedades y dinero en el exterior pagarán una tasa adicional a los que las trajeron al país.