¿Se va o se queda el 11 de diciembre?

A Mónica Fein le preguntaron ayer qué hará el 11 de diciembre. Es que, como se sabe, un día antes dejará de ser la intendenta de Rosario después de ocho años y ya no estará en ningún cargo público. ¿Renunciará a su cargo como empleada en la planta permanente del municipio, o seguirá trabajando allí? Esa era la duda del periodista que la abordó en el Distrito Sur. La respuesta no alojó mucha luz sobre el tema ya que, según anticipó, se tomará tiempo para pensar en su futuro. “Me imagino que seguiré trabajando en política, que es una herramienta de transformación en la que creo, pero desde otro lugar”, dijo. ¿Será en el Partido Socialista? La intendenta lo dejó flotando como posibilidad, aunque la duda sobre si seguirá o no en el municipio quedó sin respuesta.

La gran esperanza del grupo Sapolán

Pitu es la gran esperanza del enigmático grupo Sapolán. Pitu es el arquitecto Rubén Fernández y Sapolán (la historia del nombre, dicen, es un secreto inexpugnable) es un clan que el ex vicepresidente de Rosario Central integra junto a un selecto número de amigos con los que suele reunirse cada tanto en algunas veladas en las que a él siempre le preparan una comida aparte: sin cebolla. Sucede que ahora Pitu quiere presidir el Colegio de Arquitectos y ya lanzó la campaña para las elecciones que se realizarán los primeros días de diciembre. “Es hora que Sapolán coloque a un presidente en algún lado”, se escuchó decir a uno de los integrantes del grupo y fan del arquitecto.

Se muda de la Casa Gris a la Legislatura

Se llama Mariano Cuvertino y se desempeña como secretario de Gobierno de la provincia. Aunque su función cesará el 10 de diciembre, cuando Omar Perotti asuma en reemplazo de Miguel Lifschitz, parece que continuará trabajando en el ámbito público. En la capital provincial dicen que será el nuevo secretario administrativo de la Cámara de Diputados, en caso de que el actual gobernador resulte electo presidente. Los rumores no los trajo una cigüeña que llegó de París sino que se desprenden de un hecho concreto y verificable: en los últimos tiempos vieron a Cuvertino visitar varias veces la sede de la Legislatura santafesina. Lo que falta confirmar es si el ingeniero rosarino finalmente presidirá la Cámara. Y eso todavía está por verse.