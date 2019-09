Se salteó varias instancias y rebotó

La Corte Suprema de Justicia de la Nación no admitió una queja del ex defensor general Gabriel Ganón por la decisión de la Legislatura santafesina de destituirlo de ese cargo en 2016. Ganón planteó un recurso extraordinario ante el máximo tribunal con el argumento de que la decisión de diputados y senadores es inconstitucional, pero se lo denegaron con un argumento contundente: antes de llegar a la Corte hay instancias previas que no se puede saltear. La resolución fue firmada, entre otros, por los dos ministros santafesinos del tribunal superior de la Nación: Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti.

Errata que no estuvo tan lejos de la verdad

Elisa Carrió, se sabe, es capaz de despertar las más diversas pasiones, en un marco que oscila entre la admiración ilimitada y el más absoluto repudio. Sin embargo, ni sus adláteres más cercanos ni sus enemigos más acérrimos han logrado modificar el tempestuoso carácter de Lilita, que permite a los periodistas hacerse un festín a la hora de titular una entrevista. Su verborrea incontenible la convierte en un personaje muy particular dentro del universo político argentino, lindante con rasgos novelísticos. Y algo de esa característica parece haber flotado en el inconsciente de quien colocó primero en el ranking de los libros de ficción más vendidos en una prestigiosa publicación cultural porteña a la reciente autobiografía de la polémica diputada. Si bien se la tiene por imaginativa, el rango de “ficción” para describir su libro parece ser exagerado. Al menos, un poco.

Lo imaginan en una carrera presidencial

Juan Román Riquelme atraviesa tiempos de felicidad. Es que el ex futbolista sólo parece pensar en estos días en el partido homenaje que le hará Boca Juniors. El evento ya tiene fecha (el 12 de diciembre) y coincide nada más ni nada menos que con el Día del Hincha de Boca. Pero cerca de Riquelme pasan otras cosas, por ejemplo que hay quienes ya se pusieron a trabajar por su candidatura a presidente del club de la Ribera. Según se comenta en el mundo Boca, uno de los que fogonean esa posibilidad y trabaja para convencer al ex 10 xeneize y de la selección es su amigo Sergio Massa, quien en entre otras cosas le garantizaría el apoyo del gobierno nacional en caso de que Alberto Fernández llegue a la Casa Rosada. Por ahora el que lidera las encuestas es el candidato de Daniel Angelici, Christian Gribaudo. Sin embargo, la identificación del actual presidente boquense con Mauricio Macri podría dejar “tocado” a Gribaudo si, como se proyecta, el primer mandatario no resulta reelecto en las elecciones que se vienen.