Se bajó porque lo denunciaron

En Funes, un precandidato a concejal por el frente Cambiemos renunció a su postulación por razones ajenas a la política. Es que el hombre, profesor de un colegio primario, fue denunciado por un presunto caso de abuso sexual. La novedad primero circuló mediante una cadena de mensajes en la red de mensajería WhatsApp y luego en el Ministerio Público de la Acusación. Por esa razón, ni bien la precandidata a intendente con la que estaba alineado lo llamó para conocer detalles del caso, el hombre puso a disposición su renuncia y fue rápidamente aceptada. Despejada esa parte de la historia, ahora habrá que ver qué pasa con la investigación de la denuncia en su contra.

¿Del servicio exterior a la política local?

Poco se tuvo en cuenta hasta ahora que el actual canciller de la Argentina, Jorge Faurie, nació en la ciudad de Santa Fe. Pero ese no es sólo un dato para su biografía en la enciclopedia virtual Wikipedia: en los pasillos del Ministerio de Relaciones Exteriores ya comentan que el sucesor de la rosarina Susana Malcorra en la Cancillería no ve con desgano la idea de lanzarse a la carrera política dentro de las fronteras del país y para eso, dicen, nada mejor que empezar en su provincia. Faurie se jubila a fin de año en el servicio exterior, pero en la capital provincial ya se hizo público que en una reciente visita a su ciudad comentó con algunos allegados su proyecto de zambullirse de lleno en la política. Cerca suyo afirman que no habría que descartar del todo la posibilidad de que busque alguna candidatura nacional por Santa Fe en representación de Cambiemos.

Elige a su referente porque es gentil

Alejandra Obeid tiene ganas de dar el salto. La actual concejala de la ciudad de Santa Fe busca una banca en la Cámara de Diputados de la provincia y para eso ya lanzó su precandidatura en una lista que llamó Honestidad y Compromiso, y que incluso fue presentada en Rosario días pasados, con la presencia entre otros del ex hombre de confianza y ex ministro de Gobierno durante los dos gobiernos de su padre, Roberto Rosúa. En una entrevista periodística le preguntaron con quién se alineaba en la interna para dirimir el candidato a gobernador del justicialismo entre Omar Perotti y María Eugenia Bielsa y eligió al primero, pero la justificación que dio no tuvo nada que ver con ideas o perfiles políticos. "Cuando viene a Santa Fe al menos me llama y recorremos juntos la ciudad", dijo. Y remató, otra vez lejos de las razones políticas: "Tiene esa gentileza".