¿Se animará Kicillof?

Los integrantes de la agrupación La Cámpora animan al ex ministro de Economía Axel Kicillof para que se presente como candidato a gobernador y le dispute el puesto a María Eugenia Vidal. Imaginan que la campaña electoral 2019 tendrá eje en la economía, por lo que el ex ministro podría "jugar" con más fundamentos debido a su inclinación por los números. Pero el heterodoxo "Kici" no está seguro de competir en la provincia de Buenos Aires, por lo menos eso perciben algunos visitantes del Instituto Patria. Es cierto que Cristina le dijo que "caminara", pero él apuesta a algo más alto.



Lavagna sigue con el misterio



Algunos aseguran que será candidato a presidente, otros que no lo hará y que los rumores son una presión para que el peronismo vaya unido a los comicios de este año. Todo es un misterio. En un asado de verano que organiza todos los años el dirigente Luis Barrionuevo en Mar del Plata, Roberto Lavagna no participó de la cena aunque sí su hijo Marco, quien aseguró frente a los comensales que su padre estaba para "sumar y fortalecer el espacio". Es decir, ni confirmó ni desmintió su candidatura. Pero la ausencia del ex ministro de Economía y las palabras de Marco sobre el rol de su padre empezaron a ordenar de algún modo el armado del peronismo de centro. "Mi padre está tratando de dar volumen y fortalecer la idea de la unidad nacional, una unidad que deje de lado los extremos y la grieta", dijo Marco Lavagna. Esas palabras motivaron a Carlos Acuña, uno de los secretarios generales de la CGT, quien dijo que el candidato del espacio tenía que ser Sergio Massa y que Lavagna debía acompañar. Otra posibilidad, pero nada en concreto.



Los rosarinos siempre se quejan de algo



Este verano es el primero en la historia de la ciudad con una mayoría de unidades del transporte público con aire acondicionado. A esa comodidad para contrarrestar el calor estival se le suma una flota de colectivos que también ha sido renovada. Sin embargo, hay gente que nunca está conforme. Hace unos días, con una sensación térmica de más de 40 grados, una mujer viajaba cómodamente sentada en el ómnibus y comenzó a quejarse porque sentía mucho frío y pedía a otros pasajeros que abran las ventanas para que ingrese calor. De más está decir que nadie le hizo caso y que una ventaja del confort se convirtió en una protesta. En fin.