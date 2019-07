Ruido político por una ficción polémica

El estreno de “El Tigre Verón”, el nuevo unitario de El Trece que protagoniza Julio Chávez, desató una polémica que incluye a la campaña electoral por la elecciones presidenciales. El que encendió la mecha fue Jorge Rial al hacerle una picante recomendación al productor de TV Adrián Suar. “¿Cuándo van a hacer una ficción sobre un empresario garca, mujeriego, que se la pasa de joda, le paga a las modelos para hacer de novias y negrea a los trabajadores? No sé. Un título como El Tano Gatazzi. Te la dejo picando Suar, para cuando se agote lo de los sindicalistas”, expresó el conductor de Intrusos. Y ahora el que se metió en la polémica es Pablo Moyano, secretario adjunto del Sindicato de Camioneros e hijo de Hugo. “No tengo tiempo para ver ese tipo de series, pero me imagino a Suar, perteneciendo al Grupo Clarín, hablando mal de los dirigentes gremiales. Ojalá algún día hablen de los empresarios chantas que explotan a sus trabajadores”, expresó el dirigente sindical. Y agregó: “A esta altura una serie no va a cambiar la bronca de los trabajadores contra un modelo económico que día a día despide gente”.

Otro empate técnico

Un sondeo de la Universidad de San Andrés refleja que Cristina Kirchner es la dirigente que más creció en imagen positiva en los últimos tiempos y supera incluso al candidato a la presidencia Alberto Fernández. La ex presidenta alcanza un 37% de imagen positiva, aunque tiene un diferencial negativo de -19% (esto es una mayor imagen negativa que positiva). Su compañero de fórmula, alcanza un 29% de imagen positiva. El trabajo de la Universidad de San Andrés argumenta que, en diferentes proporciones, la mayoría de los dirigentes de Cambiemos experimentaron una caída en su imagen, producto del desgaste de la gestión y la recesión económica de los últimos dos años. Así, señala que el presidente Mauricio Macri alcanza un 33% de imagen positiva y una imagen negativa del 61%. El sondeo –realizado a partir de 1.008 entrevistas entre el 2 y el 11 de julio– muestra un escenario de empate técnico en caso de un eventual ballotage entre Macri y Alberto Fernández, aunque con un alto porcentaje de votantes que aún no definieron su voto. La fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández obtendría un 32,4% mientras que la formula Mauricio Macri-Miguel Ángel Pichetto conseguiría 31,9%. Sin embargo, el 28% de los entrevistados asegura no saber a quién va a votar y un 8% dice que votaría en blanco. Según el trabajo, en la proyectando los indecisos, la formula Fernández-Fernández llegaría al 41,5%, mientras que la de Macri-Pichetto alcanzaría el 40,9%.