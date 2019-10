Romance desmentido

Viviana Canosa habló una vez más sobre su separación de Alejandro Borensztein y desmintió versiones que circularon en redes sociales sobre un supuesto romance con Alberto Fernández. En 2014, la conductora se casó con el periodista y tuvieron una hija en común, Martina. En 2018, estuvieron cinco meses distanciados y se reconciliaron. Finalmente, hace tres meses decidieron poner un punto final en la relación. “Fue doloroso, pero por suerte ya pasaron tres meses”, declaró la conductora de TV. También se refirió a los rumores que señalaban una supuesta relación amorosa con el candidato presidencial del Frente de Todos: “Me causó mucha gracia y a la vez mucho dolor. Con Dolores, que es mi amiga y mi socia, estaba comprando los regalos para el Día de la Madre, y cuando llego a mi casa me explotaba el teléfono. La verdad es que me dio entre vergüenza ajena y mucha incomodidad”. “Me podrían haber relacionado con (Miguel Angel) Pichetto que viene hoy (por anoche) a mi programa y lo entrevisté la misma cantidad de veces que a Fernández. Me incomoda, pero yo lo siento como una campaña, porque me parece raro”, aseveró.

Cambios ante el nuevo escenario político

Se confirmó el rumor que había circulado con fuerza la semana pasa en Mar del Plata, durante el Coloquio de Idea. Después de 8 años, Gabriel Martino deja la presidencia de la filial local del HSBC. El banco anunció ayer que Martino será reemplazado por Juan Marotta como CEO de HSBC Argentina a partir del 1° de noviembre. Martino era prácticamente un ministro sin cartera, que actuaba como consejero del presidente. Integra el grupo de Whatsapp “Nuestra voz”, en el que 256 empresarios daban apoyo al gobierno hasta antes del resultado de las Paso y de la victoria avasallante de Alberto Fernández. Después del 12 de agosto el grupo fue bajando el perfil y varios de sus integrantes, como Marcos Galperín, CEO de Mercado Libre, tendieron puentes con Alberto, que todo indica será consagrado presidente electo el próximo domingo. Si bien muchos están haciendo un “garrochazo elegante”, el caso de Martino es diferente porque mantiene viejas disputas con el peronismo. En su último año de mandato, Cristina Kirchner ordenó al Banco Central que eche a Martino del HSBC por no haber tomado medidas para prevenir maniobras de lavado de dinero, después de la aparición de 4.000 cuentas sin declarar de argentinos en la sucursal suiza de ese banco. El gobierno kirchnerista incluyó multas de varios millones de pesos y denuncias judiciales contra Martino que fueron frenadas inmediatamente después de la llegada del macrismo a la Casa Rosada. El inminente triunfo de Fernández cambió el escenario, y ahora es el propio HSBC el que decidió desplazar a Martino del cargo.