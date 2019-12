Regresó de Qatar y se va a Villa La Angostura

El ex presidente Mauricio Macri se encuentra alejado por el momento de la escena pública y ahora se prepara para descansar otras dos semanas en Villa La Angostura, una tradición que mantuvo casi todos los años, incluso durante su presidencia, para esta época. El ex mandatario pasará la Navidad en la quinta Los Abrojos, en Malvinas Argentinas, y luego viajará a la localidad neuquina para Año Nuevo. Además, alquiló una casa en Martínez que alterna con su oficina en Olivos, a pocas cuadras de la quinta presidencial. El viaje del ex presidente tendrá lugar luego de que días atrás decidió tomarse otras vacaciones y voló desde el aeropuerto de Ezeiza rumbo a Qatar. El referente opositor asistió a la final de la Copa Mundial de Clubes 2019 mientras el Congreso se encontraba en pleno apogeo por el debate de la ley de emergencia que se planteó para intentar superar la crisis económica. Durante sus cuatro años de gestión, las vacaciones de Macri fueron tema de debate. Solo durante el verano 2018-2019 el ex mandatario se tomó 23 días de vacaciones, y sus días de descanso ascendieron a 146 durante los cuatro años de su presidencia. “No entiendo las críticas de que tome vacaciones, uno tiene que tener un espacio de tranquilidad y reflexión para recuperar energías”, expresaba por esos días.

Año Nuevo en París

Alejada de la provincia de Buenos Aires, la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal recibirá el 2020 en Europa junto a su nuevo novio, el periodista deportivo Enrique “Quique” Sacco, con quien formalizó la relación apenas hace una semana, luego de más de un mes de rumores que los vinculaban. Anteayer Mirtha Legrand contó el mensaje que le mandó Vidal para agradecerle por haberle presentado a su nueva pareja. El romance entre Vidal y Sacco avanza a pasos agigantados. La ex gobernadora bonaerense definió tomarse un tiempo para volver a meterse de lleno en la política, y en los próximos días, luego de la Navidad, viajará a Europa con Sacco para recibir el Año Nuevo en París, la capital de Francia, y luego partirán a Londres, según se supo. El romance fue confirmado la semana pasada, cuando ambos fueron fotografiados al retirarse del restaurante La Brigada, en el barrio porteño de San Telmo, donde la flamante pareja cenó con una pareja de amigos: Federico Salvai, ex jefe de Gabinete de Vidal, y Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo Social de Mauricio Macri. Previo al viaje a Europa, Vidal y Sacco pasarán juntos la Navidad en un campo al que fue invitada Vidal por un grupo de amigos, y al que se sumó Sacco. Según trascendió, la ex gobernadora ya presentó a su nuevo novio con sus hijos.