Recibió un duro y justificado reto

Poco tiempo atrás, un diputado nacional del PRO generó un miniescándalo cuando aseguró en una masiva red social que con las feministas era imposible mantener relaciones sexuales (no se expresó precisamente en esos términos, sino que apeló a un vocablo de cuya elegancia se puede, cuanto menos, dudar). Tras el exabrupto virtual, Pablo Torello (también productor agropecuario) se convirtió en un fácil blanco de aquellas a quienes había descalificado. Pero ayer, oh sorpresa, recibió un duro reto por parte de dos integrantes de su mismo sector político, ambas integrantes del sexo femenino, claro. La diputada Sofía Brambilla, titular de PRO Mujeres, y su colega Silvia Lospennato, la abanderada del macrismo a favor del aborto, revelaron en el consejo nacional del PRO en Parque Norte que llamaron a Torello para cuestionarlo por su desubicado tuit. Ambas contaron que Torello intentó defenderse asegurando que había sido sólo una broma, pero reconocieron que pidió disculpas. Nada mejor que arrepentirse a tiempo.

A ver si le arreglan internet

Al parecer, un periodista vernáculo conocido por su fanatismo por el canalla está atravesando dificultades a la hora de conectarse con la web desde su domicilio particular. El hombre, furioso, colgó ayer en Twitter una singular encuesta, en la cual los interesados podían elegir entre tres opciones a la hora de contestar. La pregunta en cuestión era "¿Quién presta el peor servicio de internet en el mundo?". Y las tres posibilidades entre las cuales se podía optar eran "1. Fibertel; 2. Fibertel; 3. Fibertel". Parece que esta vez Roberto Caferra está enojado en serio.

Contaminado por el fútbol

Y hablando del deporte más popular entre los argentinos, el escritor Eduardo Sacheri también descargó ayer su preocupación en las redes sociales en torno a un tema que lo desvela. El autor de la novela en la cual se basó la consagrada película "El secreto de sus ojos" es hincha reconocido de Independiente, y todo indica que seguir al equipo de Avellaneda constituye una de sus prioridades. Si no, no se entendería el enfático tuit que difundió la víspera: "Cómo explicarles a tus editores que te encantaría hacer esa presentación en la Feria del Libro el domingo 12 de mayo pero... ¿Y si se juega nomás la Copa de la Superliga? ¿Y si tu equipo avanza hasta instancias finales? ¿Y si juega ese día? ¿Y si sucede? ¿Eh? ¿Eh?". En fin. A ver si los incomprensivos editores escuchan al consagrado escritor. No es una cuestión menor. Con los amores, dicen, no se juega.