Puro desconcierto en medio de la campaña

Finalmente Alberto Fernández asumió el protagonismo que se le reclamaba desde la oposición como candidato presidencial y en la última semana se dedicó a marcarle la cancha a Juntos por el Cambio, instalando en la agenda —hasta entonces controlada tranquilamente por el gobierno nacional— aquellos temas que más deseaba evitar el oficialismo, principalmente la economía. La reacción al creciente posicionamiento de Alberto motivó que el presidente Mauricio Macri saliera dramáticamente a pedir que lo votaran a él, sin ofrecer ninguna explicación racional: “No se necesitan argumentos, no es necesario dar explicaciones. Es tu autoridad, tu confianza, tu credibilidad, la que tus relaciones valoran para acompañarte en tu decisión. Por eso yo te invito a publicar esta foto en tus redes. A nada le tienen más miedo que a personas como vos diciendo que me van a votar”. Días atrás, Marcos Peña hizo difundir por los grupos de WhatsAapp que administran los llamados “defensores del cambio” la consigna “puteame pero votame”. Muchos son los que asocian este desconcierto y aparente falta de reacción, inédita hasta ahora en una campaña de Cambiemos, con los números reales de las encuestas electorales que manejan en la mesa política del gobierno nacional, y que no resultan precisamente satisfactorios.

El astro se casó con una sirena

Lionel Messi, se sabe, tiene múltiples razones para considerarse un hombre feliz. Acaso lo único que podría faltar para que su alegría fuera simplemente perfecta es consagrarse en un Mundial con su amada camiseta argentina. La vida deportiva del astro rosarino, cargada de éxitos inigualables, se ve complementada con armonía por una familia que lo adora y protege. Su bella esposa, Antonella Roccuzzo, es la compañera que muchos hubieran deseado, y un video que recientemente colgó en las redes su mejor amiga, Daniela Seeman, —casada con el también futbolista Cesc Fábregas—, reveló al mundo una habilidad de Antonella que había permanecido oculta hasta hoy: su talento como nadadora. En el video se la puede ver protagonizando una magnífica pirueta antes de sumergirse en las celestes aguas de una piscina en la paradisíaca Ibiza. ¿Dónde habrá perfeccionado su estilo la mamá de los tres hijos de Leo? Donde haya sido, las enseñanzas recibidas lograron su cometido: Antonella es una auténtica sirena.