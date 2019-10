Preguntas por los efectos de una cesación de pagos

El caso de la empresa BLD llegó a la Legislatura provincial. Como se sabe, la corredora granaria y bursátil entró en cesación de pagos por casi 100 millones de dólares e hizo crujir así la economía agropecuaria de una vasta región con epicentro en Rosario. Lo que pasó ahora es que el diputado provincial Héctor Cavallero ingresó un proyecto en la Cámara baja mediante el cual pide conocer la situación por la que atraviesan los pequeños productores como consecuencia de la crisis de BLD. La solicitud del legislador rosarino está dirigida al gobierno provincial, al que le pide que informe si inició acciones a través de algún organismo del Estado para proteger a los productores afectados. También le pidió que informe si verificó que la compañía de correacopio mantenga el cumplimiento de sus obligaciones impositivas con la provincia, y si detectó otros casos similares de empresas de ese tipo que hayan interrumpido su cadena de pagos. Habrá que ver si hay respuesta.

Una unidad que no parece nada fácil

En esta columna se habló días atrás de la visita que había hecho Mario Barletta a Santa Fe, y se dio cuenta de una reunión en la que el actual embajador argentino en Uruguay juntó a referentes radicales de toda la provincia con el declamado propósito de avanzar hacia la unidad del partido a nivel provincial. Esta semana, en una entrevista con un medio de la capital provincial, no sólo repitió esos conceptos sino que avaló además la propuesta para que el actual vicegobernador, Carlos Fascendini, sea candidato a presidente de la UCR santafesina. Su postura generó adhesiones pero también objeciones, como la que formuló Julián Galdeano. “La unidad no se consigue imponiendo un apellido”, fue el argumento empleado por el rosarino para marcarle la cancha al ex intendente de Santa Fe. El entredicho acaso anticipe tiempos complicados en la UCR provincial.

Enojado porque son cuatro y eligen a dedo

A propósito de Mario Barletta y de la elección de Carlos Fascendini como el hombre indicado para conducir al radicalismo provincial hacia la unidad, quien reaccionó públicamente fue Jorge Boasso. Como viene haciendo desde hace tiempo, el ex edil de Rosario durante 20 años eligió la red social Twitter para expresarse. Y allí publicó, arrobando a la cuenta de Barletta: “De nuevo 4 en una mesa resolviendo a dedo? @barlettamario”. El embajador nunca le respondió.