Pidió licencia y no cobrará sueldo para poder hacer campaña

Fernando Muriel quiere ser candidato a intendente de Rafaela, pero actualmente se desempeña como coordinador del Nodo provincial con asiento en esa ciudad, lo que equivale a decir que es funcionario provincial. Ayer convocó a una conferencia de prensa e hizo un anuncio inesperado que bien podrían imitar otros candidatos: dijo que para poder hacer campaña se tomará licencia sin goce de sueldos. Muriel aspira a suceder al peronista Luis Castellano en representación del Frente Progresista Cívico y Social. En épocas en las que nadie quiere dar un paso al costado ni renunciar a nada, su gesto acaba siendo digno de destacar.

El peronismo va muy dividido en Baigorria

Casi la mitad de los precandidatos a intendente de Granadero Baigorria (tres sobre siete) son justicialistas y la proporción se repite entre los aspirantes al Concejo Municipal, donde hay cinco listas identificadas con el peronismo sobre un total de 13. Los números no hablan precisamente de unidad en ese partido, al menos en ese distrito electoral. Quizás el dato más llamativo es que ninguno de los aspirantes a gobernar la ciudad del cordón industrial norte en los próximos cuatro años representa al ex intendente Alejandro Ramos. El ex secretario de Transporte de la Nación durante el último gobierno de Cristina Fernández de Kirchner y actual diputado nacional fue un fuerte referente del peronismo baigorriense durante años pero ahora parece alejado de las lides políticas locales. Lo que no se sabe es a qué candidato irán a parar los votos de sus muchos seguidores.

Juntos, contra el sorteo de frentes y listas

La alianza Juntos pidió al Tribunal Electoral de Santa Fe que declare la nulidad del sorteo de ubicación de frentes y listas realizado el 15 de marzo con vistas a las elecciones primarias de abril. También solicitó que se dicte como medida cautelar urgente la suspensión del sorteo de espacios publicitarios en la Lotería de Santa Fe. El primer motivo es que el Frente Progresista Cívico y Social fue sorteado para ubicación como alianza única cuando en realidad tiene 19 alianzas distritales en distintas localidades y departamentos de la provincia. El segundo es que, según Juntos, el Tribunal Electoral no difundió previamente la realización del sorteo de los espacios publicitarios. Habrá que ver qué responden sus integrantes.