Pichetto, cerca de conseguir trabajo

Si las negociaciones de las últimas horas llegan a buen puerto, Miguel Angel Pichetto tendrá un nuevo empleo. El cancidato a vice de Macri terminó su etapa en el Congreso y en teoría pasaría a engrosar las estadísticas de los desocupados, pero al parecer tiene chances de revertir ese pronóstico. Por pedido expreso de Macri, el PRO está negociando con el radicalismo un intercambio de lugares para que Pichetto desembarque en la Auditoría General de la Nación (AGN). El presidente confía en él para que audite los números de su gestión y, a la vez, para que siga de cerca los de Alberto Fernández. La traba es que ese lugar le corresponde a la UCR, por lo que el PRO ofrece ceder su lugar al radicalismo en el Consejo de la Magistratura, el organismo encargado de designar y sancionar a los jueces. Todo sea por cumplirle el deseo al presidente.

Un intercambio que fue furor

Por un instante, los asesores de Alberto Fernández creyeron que la cuenta del presidente electo en Twitter había sido hackeada. Cerca de la medianoche, la cuenta estaba más activa que nunca y en medio de un incesante intercambio con sus seguidores. Inmediatamente lo llamaron y la sorpresa fue mayor. “Tranquilos, soy yo”, dijo el presidente electo. Y les explicó que estaba con un rato libre y le pareció una buena idea iniciar un diálogo en la red social. Evidentemente se entusiasmó mucho y lo encontró entretenido porque realizó más de 40 posteos en dos horas; obviamente fue furor y se viralizó. Las charlas fueron tranquilas, ya que la mayoría le pedían saludos o esperaban una felicitación por algún logro académico reciente. “Ya sos sociólogo, disfrutalo. Ahora a trabajar mucho para poner de pie a nuestra amada Argentina”, fue el posteo inicial. Cuentan sus allegados que Alberto F ingresa todos los días a Twitter y que cuando no puede escribir él mismo los posteos se asegura de controlar lo que se va a publicar.

La presidencia que es posible

Quiso ser presidente de la AFA y no llegó por muy poco. Después intentó desembarcar en política pero su candidatura no prosperó o, al menos, no cubrió las expectativas que él tenía. Lo cierto es que Marcelo Tinelli es un hombre que se codea con el poder y la fama y propuestas no le van a faltar. De hecho, Alberto Fernández se reunió con el y lo sumo a las personalidades que integran el Consejo Argentino de lucha contra el Hambre. Ahora lo más concreto es que el conductor de ShowMatch va por la presidencia de San Lorenzo. Ya lo confirmó en sus redes sociales. ¿Será un trampolín para volver a intentar en política?