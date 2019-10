Pases de facturas en el macrismo

La derrota nacional de Cambiemos no tardó en desatar un pase de facturas interno. Los cuestionamientos exponen un malestar respecto a la estrategia electoral de María Eugenia Vidal, mucho más “realista” y sutil que la gira del “Sí se puede” con la que Mauricio Macri recorrió el país bajo la promesa de “darla vuelta”. “Mauricio dejó la vida”, dijo un importante dirigente del PRO. La frase refleja cierto alivio por la remontada del presidente, pero también esconde un reclamo a Vidal. “Ella podría haber hecho más”, fue una queja repetida en el búnker de Costa Salguero entre los hombres más cercanos a Macri. El crecimiento de Macri con respecto a las Paso no se extendió al conurbano bonaerense, donde Alberto Fernández consiguió el 81% del total de la diferencia que le sacó al presidente saliente. De hecho, su remontada fue muy modesta en la provincia, especialmente en la primera y tercera sección electoral, el gran Talón de Aquiles del PRO.

Ahora canta “Vamos a volver”

Si los ánimos dentro de Cambiemos ya estaban caldeados con el actual intendente de Quilmes, Martiniano Molina, la reacción de éste tras conocerse que perdió la elección contra la camporista Mayra Mendoza podría ser el detonador final de su carrera política: se puso a cantar el clásico cantito kirchnerista “vamos a volver…”. Micrófono en mano, y ante el aplauso de todos los que lo acompañaban en el búnker de Juntos por el Cambio quilmeño, Martiniano lanzó: “También quiero cantar una bonita canción. A volver, a volver, vamos a volver… Oh, vamos a volver…”. Y todos lo acompañaron.

Se imaginaba una victoria por 6 a 0

Dady Brieva analizó el resultado de las elecciones y se mostró un poco sorprendido porque esperaba que el triunfo de Alberto Fernández sobre Mauricio Macri fuera por más diferencia. “Es el día después de cuatro años, de haber pasado algo importante en la vida para mí. Todavía tengo un cúmulo de sensaciones, no sé cómo encaminarlas o encolumnarlas”, señaló. “Siento que la diferencia de votos tendría que haber sido más contundente por cómo está el país. Me fui con sabor a poco. Me fui como con esos platos que como en Palermo Hollywood: estaba rico pero me da la sensación de que me quedé con hambre”, puso como ejemplo. “Creí que, por cómo estaba el país, íbamos a ganar 6 a 0. Eso me daba a mí la tranquilidad como para hacer cambios más profundos y tener más poder”, dijo con un tono preocupado.