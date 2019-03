Pase de facturas

La derrota del kirchnerista Ramón Rioseco contra el gobernador Omar Gutiérrez en Neuquén desató la bronca en el Instituto Patria, donde creen que desde la provincia le pasaron "mala data" a la ex presidenta Cristina Kirchner, que jugó de modo explícito involucrándose en la campaña de su candidato. Si bien el triunfo del Movimiento Popular Neuquino (MPN) era considerada la opción más probable, lo cierto es que desde el kirchnerismo se habían encargado de instalar que Rioseco estaba muy cerca de alcanzar a Gutiérrez, acaso como estrategia para captar votos de sectores no alineados hasta la elección. Los números que se difundieron desde Neuquén incluso motivaron que el gobierno cambiara su estrategia y retirara casi todo el apoyo al candidato de Cambiemos, el radical Horacio "Pechi" Quiroga. En los últimos días, desde la Casa Rosada salieron a pedir un "voto racional" a favor del actual gobernador, actual aliado de Mauricio Macri, y ayer celebraron la victoria del MPN casi como un triunfo propio. Es que Gutiérrez alcanzó el 39,8%, mientras que Rioseco quedaba en un lejano el 26,7%. El magro 15% cosechado por el candidato de Cambiemos fue leído como un daño menor para la Casa Rosada: el peor escenario era que triunfe el postulante kirchnerista. Y eso no sucedió.

Cruce entre periodistas

Claudio Andrade, el periodista que se encargó de cubrir el caso Santiago Maldonado para el diario Clarín, protagonizó anteayer un cruce con un grupo de colegas que, junto a él, se encontraban cubriendo las elecciones de Neuquén. El enfrentamiento con, entre otros, el editor de política de Página/12 Sebastián Abrevaya pudo verse en un video publicado en redes sociales. "Callate la boca por la familia (Maldonado), por favor", le recriminó uno de los presentes, que se retiraba del lugar de los hechos mientras Andrade discutía con Abrevaya, quien calificó el trabajo del periodista de Clarín como "detestable". En la breve defensa, el cronista patagónico que además es corresponsal de Télam acusó a P/12 por haber "titulado que a Santiago lo habían secuestrado" y manifestó que él sólo reveló "dónde estaba el cadáver". Abrevaya, por su parte, se encargó de difundir el video completo del suceso y detalló "que no hubo escrache", sino "expresiones de repudio". Por medio de sus redes sociales, Andrade reclamó haber sido "agredido e insultado de diversas maneras por tres periodistas: enviados de Tiempo Argentino, Página/12", y por "el secretario general de Prensa de Neuquén".