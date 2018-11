Otro cortocircuito en una vieja pelea

La pelea entre Jorge Asís y el periodista Eduardo Feinmann tuvo un nuevo capítulo. Uno más en una larga historia de desencuentros, que incluso habrían llevado al escritor de dejar el programa "Animales sueltos", donde era panelista; ahora asiste esporádicamente. En esa ocasión lo que desató el conflicto fue un tuit del conductor de A 24, que se despachó a gusto. "Como se pueden juntar con la jefa de la banda?Asco dan", escribió para descalificar a los asistentes a un encuentro con Cristina Fernández. La respuesta de Asís no se hizo esperar. "Lamento darle asco al colega Eduardo Feinmann por mi reunión en off con La Doctora (CFK)... No comparto los preceptos morales del colega. Me limito a hacer periodismo. Sin dar lecciones a la humanidad". Después del chisporroteo, Feinmann borró su posteo.

Una grieta que no pierde intensidad



La llegada de los líderes del G-20 reavivó los cruces en las redes entre los defensores de "las dos vidas" y quienes impulsan el aborto seguro, legal y gratuito en la Argentina. Los cruces se desataron a partir de que los impulsores de los pañuelos celestes desplegaron banderas alusivas a su postura en la avenida 9 de Julio, con la intención de que fuesen vistas por los asistentes a la cumbre de Buenos Aires y reflejada seguramente por los canales de televisión internacional que cubren el encuentro. Si bien ahí hicieron visible su posición contra el aborto, la réplica no tardó en llegar. "Ojalá le cuenten a líderes del primer mundo, donde el aborto es legal hace años, que somos tan precarios y brutos que obligamos a mujeres a parir. Ojalá", escribió la periodista y escritora Florencia Etcheves, en una síntesis que compartieron muchísimas mujeres que apoyan la legalización del aborto.



El poco tacto de la vicepresidenta



Quizás sea el ajetreo de una semana muy intensa, pero la sensación es que Gabriela Michetti está fuera de eje. La vicepresidenta quedó muy expuesta (como todo el gobierno) cuando llegó tarde para recibir en Ezeiza al presidente de Francia, Emmanuel Macron. Ahora Michetti le sumó un nuevo desacierto a su derrotero. "Lamentablemente tengo que asistir a la asunción de López Obrador en México", dijo en un encuentro con medios de prensa. Y si bien intentó ser una expresión de pesar por perderse las reuniones del G-20, fue despectivo y minimizó la trascendencia de la asunción presidencial de mañana. Obviamente generó malestar entre los diplomáticos mexicanos.