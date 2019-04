OpiniónEl peligro de las "fake news"

Durante los últimos días se viene advirtiendo en la prensa nacional sobre el riesgo que representan en plena campaña electoral las "fake News" o noticias falsas que se originan en las redes sociales. Es que se ha visto que muchas de esas especies informativas generadas con intención de perjudicar a un candidato o partido llegan a veces a los grandes medios de comunicación al no ser debidamente chequeadas. Las redes sociales son la mayor usina de falta de rigurosidad informativa y por eso es muy delicado su tratamiento. Peor aún es cuando se difunden falsas noticias o análisis tendenciosos con especulaciones futuras sobre temas de economía. La salud de los mercados financieros, por ejemplo, dependen en gran medida de la confianza del público. Si la gente es permanentemente bombardeada con información confusa, exagerada o en algunos casos decididamente falsa, el riesgo de un comportamiento social errático se agranda. Esto no es una hipótesis teórica, sino un caso verídico que ocurrió el último fin de semana en el país. ¿Qué hacer para controlar esta situación? Es la gran pregunta que todavía no ha encontrado una respuesta absoluta en la era de las redes sociales globalizadas.





Radicales en pleno debate sobre la alianza Cambiemos





Si algo le faltaba al radicalismo para agigantar su tradicional debate e internas entre los distintos sectores es que el presidente los haya convocado para posiblemente ofrecerles el número dos en la fórmula presidencial para las elecciones de este año. Las declaraciones de sus dirigentes, a favor o en contra de permanecer en la alianza Cambiemos o abandonarla y volver a las fuentes, siguen sin solución de continuidad. Los referentes radicales se dividen entre quienes consideran que es tarde el llamado presidencial y quienes están dispuestos a negociar. Es así que, por ejemplo, Agustín Campero, vicepresidente de la convención nacional de partido salió al cruce del titular del cuerpo, Jorge Sappia, a quién le exigió que deje de ponerle palos en la rueda a las decisiones partidarias y colabore en apoyar a Cambiemos. Sappia, paradójicamente, se ha manifestado contra las decisiones del cuerpo que él mismo preside, la convención nacional. "Esa actitud se presta deliberadamente a confundir a la opinión pública", señalaron luego de que Sappia afirmara que la convocatoria de Casa Rosada tenía lugar "demasiado tarde". Federico Storani, vicepresidente segundo de la UCR confirmó su posición de dejar la alianza Cambiemos y reveló el enorme malestar en el radicalismo con el PRO. Y fue allá al decir que no apoyará la reelección de Macri para un segundo mandato. ¡Calma radicales! (Información en sección Política)