Ofrecimientos sobre la mesa

La dirigencia política santafesina es mirada con mucha atención desde los lugares donde se definen las estrategias políticas nacionales de los distintos frentes. Y no solamente para tratar de anudar alianzas partidarias con miras a las elecciones, algo que resulta atractivo por el caudal de votos que podrían llegar a aportar. Es más que eso: la atención está puesta en algunos dirigentes en particular. ¿Por qué? Son figuras con valoración positiva, buena imagen y ajenos a escándalos de corrupción. Dos de ellos, al menos, ya recibieron sondeos muy concretos para que sean candidatos a la vicepresidencia de la Nación. Hasta ahora no hubo definiciones, pero los nombres siguen sobre la mesa e interesan sobremanera. Un dato: pertenecen a dos partidos políticos diferentes. ¿Habrá fórmula presidencial integrada por santafesinos?



Los delincuentes no le dan tregua



Un mal momento vivió hace pocos días Pancho Dotto, titular de una de las agencias de modelos más renombradas del país. Fue víctima de un asalto en el porteño barrio de Martínez, cuando se encontraba estacionando su vehículo tras regresar de un viaje relámpago a Villa La Angostura. Dotto contó con lujo de detalles la mecánica del robo. "Pancho, dame el reloj", le dijo el asaltante que, por lo visto, lo reconoció rápidamente. El respondió: "Tratá de no regalarlo porque costó mucha plata". Después de este diálogo casi sin sobresaltos y con consejo incluido, Dotto explicó el por qué de su respuesta. "Era un Rolex submariner, que nunca uso en Buenos Aires por cuestiones obvias, pero recién me había bajado de un avión". Contó, además, que ya le pasó otras veces. "Me habían robado siete Rolex, este es el octavo", reveló. Parece que los delincuentes ya saben cuando se baja de los aviones...



Un diputado que recomienda literatura



Miguel Angel Pichetto es uno de los máximos referentes del Peronismo Federal y, por tanto, una referencia para hablar de política y económica, Sin embargo, en una de sus últimas apariciones mediáticas también incursionó en otros temas, alejados de la compleja realidad social y partidaria. En una entrevista en una radio porteña, la charla comenzó con literatura, más precisamente sobre novela negra policial, una de sus grandes pasiones. "Me sirve para distraerme" confesó y contó que lee los fines de semana y a la noche antes de dormir. Y recomendó la obra del escritor griego Petro Márkaris, de 80 años, creador del comisario Kostas Jarito. Parece que tanto se enganchó con sus libros que, según dijo, no tuvo tiempo de escucharlo al presidente Macri en sus últimas apariciones públicas.